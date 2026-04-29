Un decreto establecerá nuevas reglas

El gobierno de Santa Fe anuncia medidas para aliviar el endeudamiento de estatales y privados

Unos 12.000 empleados en actividad y 7.000 pasivos cobran la mitad del salario por deudas contraídas con tarjetas y entidades con Código de Descuento. Además, se bajará al 25% del ingreso mensual la posibilidad de cobro automático por parte de los prestadores de dinero.