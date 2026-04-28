De acuerdo con lo revelado por la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, el comienzo del cobro del resarcimiento provocado por las amenazas a las escuelas impactó positivamente en la reducción de intimidaciones. Según mencionó, "de 87 denuncias registradas el lunes de la semana pasada, pasamos a 15 en el día de ayer".
Destacan la reducción de las llamadas por amenazas a escuelas de Santa Fe
Según reveló la vocera Virginia Coudannes, de 87 denuncias que se generaron el lunes de la semana pasada, en el día de ayer sólo se registraron 15. Atribuyen la disminución al impacto económico del resarcimiento en los responsables.
La funcionaria atribuyó el fenómeno a que comenzaron a consumarse los cobros de los primeros resarcimientos a las familias cuyos adolescentes fueron identificados como responsables de las amenazas. Uno de ellos implicó el desembolso de seis millones de pesos. Según sostuvo, hay otros quince expedientes iniciados para proceder al cobro respectivo.
"El delito se paga - insistió-. Tenemos más de 15 expedientes armados e iniciados y vamos a recorrer otros puntos de la provincia. A veces – explicó-, por un expediente hay más de un autor, y hay de varias localidades porque los llamados venían de varios lugares".
Destino
Según mencionó la vocera, el dinero recaudado se destina a solventar los gastos que generó el operativo activado al momento de generar el operativo policial tras la denuncia. Ello implica, esencialmente, el cobro de horas OSPE (conocidos como "adicionales") y el combustible para los patrulleros.
"Eso habla de las políticas efectivas, que no es sólo salir a pagar el operativo, sino darle curso al proceso investigativo penal. El que las hace, las paga – afirmó- y la notificación tiene cinco días para cursar el monto".
Respecto de las formas de pago del eventual resarcimiento, la vocera dijo que desde la provincia "se plantea la notificación, la intimación; y es la Justicia la que determina en relación a cada uno de los adultos responsables, cómo seguir con el pago si no pueden cumplir".
Otros temas
Coudannes también aludió en su conferencia de este martes a la vigencia de los Planes Nido, a la instrumentación de la aplicación recientemente presentada por el gobierno para controlar el uso de páginas web de los adolescentes, y al programa de refinanciación de deudas. En tal sentido, la funcionaria habló de que es inminente el anuncio de parte del Ministerio de Economía. Se trata de un plan que permitirá, a través del Banco Santa Fe, con tasas blandas y plazos más accesibles, refinanciar los préstamos tomados por los agentes públicos y privados, y que comprometen buena parte de sus salarios.