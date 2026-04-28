Según datos oficiales

Destacan la reducción de las llamadas por amenazas a escuelas de Santa Fe

Según reveló la vocera Virginia Coudannes, de 87 denuncias que se generaron el lunes de la semana pasada, en el día de ayer sólo se registraron 15. Atribuyen la disminución al impacto económico del resarcimiento en los responsables.