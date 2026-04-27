El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe puso en marcha el mecanismo de recupero de costos por las amenazas sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos y este lunes notificó la primera intimación en toda la provincia que resultó ser de la ciudad de Santa Fe. La medida alcanza a los padres de un adolescente identificado como autor de uno de los hechos y fija un monto de $ 6.024.944 en concepto de resarcimiento civil.
Amenazas en escuelas: la primera familia que deberá pagar $ 6 millones es de Santa Fe
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Coccoccioni, confirmó este lunes por la tarde en conferencia de prensa, que “hoy se ha despachado la primera comisión policial a los efectos de notificar la primera intimación”.
El titular de la cartera, Pablo Coccoccioni, confirmó este lunes por la tarde en conferencia de prensa, que “hoy se ha despachado la primera comisión policial a los efectos de notificar la primera intimación”, en el marco de una resolución dictada la semana pasada para recuperar los costos operativos derivados de las amenazas.
Según precisó el funcionario, la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe y recae sobre “ambos progenitores de una persona menor de edad que ha sido identificada como autor de estas amenazas”. En ese sentido, aclaró que “son responsables solidarios ambos progenitores del menor”.
Confirmó, asimismo, que se trata del primer caso en toda la provincia y que el esquema se replicará: “Esto se va a hacer para todos y cada uno de los casos que la fiscalía valide”.
El funcionario agregó que, en las últimas horas, se registró una baja en los llamados: “En los primeros días teníamos entre 50 y 60 por jornada. Hoy llevamos un poco más de 10, así que ha habido un marcado descenso y esperamos que así siga”.
Más de 50 procedimientos
El funcionario indicó que el proceso recién comienza y que se extenderá a medida que avancen las investigaciones: “Al día de hoy contamos ya con 58 procedimientos con personas identificadas”. Incluso, aclaró que “las personas responsables identificadas son más de 60, porque en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable”.
En esa línea, adelantó que el monto global a reclamar crecerá rápidamente: “Estaríamos reclamando un cobro no inferior a 250 millones de pesos, pero esto es una cifra inicial y básica que se va a ir incrementando”.
Las intimaciones se emiten en forma automática una vez que la fiscalía valida la identidad de los autores, sin distinción de edad. “Sean mayores, menores, punibles o no punibles, eso es indistinto”, explicó el ministro.
Sobre los métodos utilizados para identificar a los responsables, Coccoccioni explicó que fueron diversos y dependen de cada caso: “En algunos casos hubo intervención de comunicaciones o estudios de impacto de antena en celulares, pericias caligráficas o bien personas que señalan a los autores y la filmación de cámaras de seguridad”.
“Nosotros tomamos lo que es la investigación penal. La prueba recabada en la investigación penal juvenil nos sirve a nosotros, independientemente de la causa penal, para constituir prueba a los efectos del reclamo civil”, agregó.
Deuda civil: qué pasa si no pagan
El ministro aclaró que las intimaciones no constituyen sanciones penales sino reclamos económicos: “Esto es una indemnización civil por el resarcimiento del daño. No tiene que ver con cuestión penal, no es una multa, ni se convierte en trabajo ni en pena ni en nada. Es una deuda civil y se ejecutará conforme las previsiones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”.
En caso de incumplimiento, se abre la vía judicial. “Se notifica la deuda con un plazo de 5 días. Vencido ese plazo, los antecedentes se giran a Fiscalía de Estado y se inicia inmediatamente el juicio civil persiguiendo el cobro”.
Entre las posibles medidas, detalló: “Se procederá a embargar sueldos, a inhibir bienes, a embargar bienes registrables”. No obstante, el funcionario dijo que “esperan que las personas voluntariamente se haga cargo de la responsabilidad por el hecho de sus hijos en la mayoría de los casos, y eviten así los mayores costos que tendría si obligar al Estado a reclamar judicialmente, porque ahí ya tendríamos que sumar intereses, costas, honorarios”.
Ante la consulta respecto de que había pasado algo similar cuando se repetían los episodios de las amenazas de bombas en escuelas, indicó: “Sí, esa vez se puso en marcha un mecanismo similar. Hubo en aquella época algunos pagos voluntarios. También hubo algunas detenciones”.
Cálculo del monto
El monto no es fijo ni tiene carácter punitivo, insistió el funcionario: “Es estrictamente un resarcimiento civil”. Para cada caso, se computan todos los recursos desplegados: móviles, brigadas, horas de trabajo y combustible.
“Ese monto surge exactamente, hasta con pesos y centavos, del costo que tuvo este operativo. No es ni un peso más ni un peso menos”, afirmó, y remarcó que de no cobrarse “tendríamos que distribuir ese costo entre todos los contribuyentes”.
Coccoccioni vinculó la medida con el uso eficiente de los recursos públicos: “Los santafesinos pagan sus impuestos para tener un servicio policial que prevenga el delito”. En ese marco, sostuvo que “cuando se distraen recursos para responder a este tipo de amenazas hay una estricta razón de justicia en la distribución del gasto: quien ocasiona esa erogación deberá pagarlo”.