El Gobierno de Santa Fe avanza con una de sus principales políticas habitacionales a través de los créditos Nido, una herramienta que busca ampliar el acceso a la vivienda en toda la provincia.
Créditos Nido 2026: hasta cuándo inscribirse, requisitos y de cuánto son las tasas
El programa provincial ya superó los $39.800 millones de inversión y tendrá un nuevo sorteo el 21 y 22 de mayo. Para participar es clave completar el reempadronamiento online y cumplir con los requisitos.
Con una inversión que ya supera los $39.800 millones y presencia en más de un centenar de localidades, el programa se prepara para un nuevo sorteo en mayo, con un requisito central: el reempadronamiento obligatorio para todos los interesados.
Inscripción abierta y reempadronamiento
De cara al próximo sorteo, previsto para el 21 y 22 de mayo, las autoridades provinciales confirmaron que la inscripción estará habilitada hasta el 12 de ese mes. Uno de los puntos clave para poder participar es haber completado el proceso de de inscripción o reempadronamiento en la plataforma digital oficial.
Esto implica que tanto quienes ya estaban inscriptos anteriormente como quienes desean anotarse por primera vez deben ingresar al sistema, actualizar sus datos personales y cargar la documentación requerida. Sin este paso, no podrán formar parte del sorteo.
Desde el gobierno provincial señalaron que ya hay 11.475 personas que iniciaron el trámite de inscripción, aunque cerca de 7 mil completaron efectivamente todo el proceso. En este sentido, se insiste en la importancia de finalizar la carga de datos para no quedar excluido.
El sistema digital permite además consultar los requisitos, simular cuotas y conocer en detalle las condiciones del crédito. Esta modalidad busca agilizar los trámites y facilitar el acceso desde cualquier punto de la provincia, evitando gestiones presenciales innecesarias.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó que el programa apunta especialmente a jóvenes y familias que necesitan construir, comprar, ampliar o terminar su vivienda. En ese marco, subrayó que el acceso a la casa propia es una política prioritaria para la actual gestión.
Requisitos
El sorteo de los créditos Nido se realizará los días 21 y 22 de mayo, y definirá quiénes podrán acceder a esta línea de financiamiento. Se trata de la edición número 22 del programa, que ya permitió otorgar 766 créditos en 113 localidades de los 19 departamentos santafesinos.
Entre los requisitos generales, se encuentra la necesidad de acreditar ingresos formales, cumplir con las condiciones de edad establecidas y presentar la documentación respaldatoria solicitada. Además, se contempla la posibilidad de sumar codeudores, incluso familiares hasta tercer grado de consanguinidad, lo que amplía las chances de acceso.
Uno de los aspectos más destacados del programa es su tasa de interés, considerada la más baja del país dentro de este tipo de líneas. Actualmente, los créditos Nido ofrecen una tasa de UVA + 4,2% TNA, significativamente inferior al promedio nacional, que se ubica entre UVA + 9% y 12,5%.
Este diferencial es uno de los factores que explican la alta demanda del programa, ya que permite cuotas más accesibles en comparación con otras alternativas del sistema financiero. A su vez, el plazo de devolución puede extenderse hasta 20 años, lo que contribuye a reducir el impacto mensual en los ingresos familiares.
Desde el Ejecutivo provincial remarcan que este esquema es posible gracias a una administración eficiente de los recursos y al trabajo conjunto con el sector financiero, en este caso a través del Banco Municipal.
Además del aspecto económico, el programa busca sostener una política pública activa frente al déficit habitacional. En este sentido, las autoridades remarcan que la iniciativa también da continuidad a proyectos que quedaron inconclusos tras la paralización de obras a nivel nacional.