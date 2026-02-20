Créditos Nido: se concretó la primera etapa del 19° sorteo

Comenzó este jueves la primera etapa del 19° sorteo mensual de los Créditos Nido, impulsados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Banco Municipal (BM) y que cuentan con la tasa de interés más baja de la República Argentina.
Este jueves fue el turno de los inscriptos en Rosario y La Capital; en tanto, este viernes 20 se completará el proceso con el resto de los departamentos de la provincia.
Comenzó este jueves la primera etapa del 19° sorteo mensual de los Créditos Nido, impulsados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Banco Municipal (BM) y que cuentan con la tasa de interés más baja de la República Argentina.
En la oportunidad fue el turno de los inscriptos pertenecientes a Rosario y La Capital; en tanto, este viernes se completará el proceso con los correspondientes a los 17 departamentos restantes. De los 300 créditos en juego en esta edición participan más de 46 mil santafesinos. Los resultados de la jornada de hoy ya pueden consultarse en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.
Durante la actividad -desarrollada en la sede de Lotería de Santa Fe, en la ciudad capital-, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina expresó que “hoy comenzamos la primera etapa de un nuevo sorteo con 300 créditos disponibles y más de 46 mil inscriptos, que participan de esta política de acceso a la vivienda dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro, que cuenta con la mejor tasa de interés del país”.
En tanto, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, recordó que “hasta el momento hay cerca de 5.900 santafesinos preseleccionados y ya entregamos créditos por más de 35.000 millones de pesos de manera ininterrumpida; es decir, los Créditos Nido son una política que se estableció definitivamente”, remarcó.
Si bien Crivelli aclaró que los inscriptos pueden seguir participando de los sorteos sin inconvenientes, es necesario que actualicen sus datos ingresando a www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.
En ese sentido, el secretario de Hábitat solicitó que “las familias se reinscriban al programa -hasta el 30 de abril- porque hay que actualizar la información que se cargó previamente para poder acceder más fácilmente al crédito".
"Los inscriptos ya están recibiendo los correos con el link correspondiente y recibiendo llamados telefónicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) y del Banco Municipal. Apuntamos a actualizar la base de datos para agilizar y optimizar los proceso de adjudicación de los créditos reduciendo hasta un 50% el tiempo de gestión”, agregó.