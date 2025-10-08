En vivo: se realiza el 15° sorteo de los Créditos Hipotecarios NIDO en Santa Fe

Este miércoles desde las 7:15 horas se realiza desde la sede principal de la Lotería de Santa Fe el 15° sorteo Créditos Hipotecarios NIDO en la provincia de Santa Fe.
Con más de 42 mil santafesinos inscriptos, la primera jornada de la transmisión se realiza este miércoles.
Con una tanda de dos jornadas, en esta ocasión se da turno a los ciudadanos de los departamentos La Capital y Rosario.
En base a las cifras oficiales brindadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su Ministerio de Obras Públicas, 42.521 son el total de inscriptos. El día jueves 8 será el momento de los santafesinos del resto de los departamentos de la bota.
Se otorgan desde las 7:15 horas, con transmisión en vivo desde el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS, el sorteo de los 300 créditos.
Los NIDO comenzaron a sortearse el 7 de agosto de 2024, con su 14° edición a principios de septiembre de este años, brindando Créditos Hipotecario para Construcción y Adquisición de Viviendas, Créditos Personales para Terminación de Viviendas, Créditos Hipotecarios Individuales de Gestión Colectiva y Créditos para Adquisición o Construcción de viviendas por Cesión de Derechos.
Sólo pueden acceder quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.
En lo que respecta a la evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.
Entre las características, se remarca además que pueden acceder las personas que no cuenten con otra vivienda y que demuestren ingresos ya sea en relación laboral o por cuenta propia.
Los créditos serán actualizables por UVA y una tasa de interés de 4,2% para el caso de aquellas personas que no cobran haberes en el Banco Municipal de Rosario. Y de UVA + 3% en los casos que sí perciben ingresos en el Banco Municipal de Rosario.
Recibos de sueldos: Para acceder, las personas acreditarán ingresos de manera personal, pero de manera adicional, podrán sumar ingresos demostrables de parientes con hasta tercer nivel de consanguinidad.
Monto Máximo
Hasta $100M para Acceso a la Vivienda y hasta $25M para terminación.
