De norte a sur

Créditos Nido: cuatro historias de santafesinos que están cumpliendo el sueño de la casa propia

A un año de su lanzamiento, y consolidado con la tasa más baja del país, los préstamos hipotecarios que impulsa el Gobierno de la Provincia permiten que santafesinos de los 19 departamentos construyan, amplíen y mejoren sus hogares.