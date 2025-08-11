Provincia ultima detalles para finalizar el nuevo Hospital de Funes

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, ultima detalles para finalizar el nuevo Hospital de Funes, en el departamento Rosario. Se está trabajando juntamente con el área de salud provincial para su entrega.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que la obra presenta un 95% de avance y que sólo restan trabajos finales. La inversión provincial supera los $3.400 millones.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó “la firme decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de apostar por el progreso de la provincia a partir de una fuerte inversión en materia de obra pública y de una administración eficiente y ordenada de los recursos de los santafesinos”.
“Gracias a ello, hoy podemos informar, por ejemplo, que los trabajos para este nuevo Hospital de Funes ya presentan un avance del 95% y muy pronto vamos a terminarlo para seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria, junto con todo el equipo del Ministerio de Salud y de la ministra Silvia Ciancio”, contó Enrico.
En cuanto a los trabajos finales, el ministro Enrico detalló que “estamos en la etapa de puesta a punto, con mucho personal trabajando y ejecutando tareas de terminación como retoques de pintura, colocación de zócalos, pulidos, ajustes en el hall principal y la instalación final del mobiliario”.
“La única tarea pendiente es la instalación de una subestación transformadora externa, necesaria para el funcionamiento eléctrico integral del edificio. Una vez finalizada, la obra estará lista para su inauguración”, confirmó.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, precisó que “el Samco “Eva Perón” de Funes incluye una nueva guardia de urgencias médicas de 320 metros cuadrados y ya cuenta con acceso para ambulancias; oficina de control y vigilancia; shock room; sala de observaciones, office de enfermería; sala de Rayos X; laboratorio; consultorio de enfermería y sanitarios”.
“Por su parte, el sector de internación cuenta con seis habitaciones dobles con 12 camas equipadas en total y con instalaciones de servicios para equipos portátiles de diálisis”, indicó.
Los trabajos están a cargo de la empresa Dyscon S.A. y le demanda a la Provincia una inversión de más de 3.400 millones de pesos.
