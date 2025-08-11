Calvo informó su agenda de actividades en la Convención Reformadora

En el marco de la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, el Convencional Constituyente, Alcides Calvo, junto a su equipo técnico integrado por la Ing. Bárbara Chivallero, Dra. Analia Romera y el Dr. Andres Groglio, articularon el trabajo durante una ardua jornada participando de las reuniones de Comisiones de Poder Legislativo y Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, cerrando la actividad con la Sesión del Pleno de la Convención Constituyente.
Durante la reunión de Comisión del Poder Legislativo y Ejecutivo, los Convencionales integrantes de la misma, dieron inicio a la instancia de audiencias públicas a ciudadanos e instituciones, que habían solicitado participar como oradores para presentar propuestas en torno a las temáticas que competen a la comisión.
En tanto la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, durante la reunión los Convencionales analizaron los artículos 5, 18 y 21 de la Constitución Provincial y expresaron sus propuestas para modificar los artículos, abordando temas vinculados a la Ley Tributaria donde Calvo junto al Bloque Más Para Santa Fe propusieron contemplar un tratamiento diferenciado para Cooperativas y Mutuales en cumplimiento de formalidades y exigencias legales acrediten su naturaleza sin fines de lucro, remarcando la importancia del Cooperativismo para la Provincia de Santa Fe.
En especial al Departamento Castellanos, ya que Sunchales es la Capital Nacional del Cooperativismo, además en Régimen Previsional, propuso que las jubilaciones y pensiones se mantengan en la órbita estatal, sea de reparto, solidario y de progresividad pero sobre todo asegurando el 82% móvil; luego continuaron con la democracia semidirecta y participación ciudadana en los asuntos públicos. Quedando pendiente para la reunión del próximo lunes 11 de agosto el análisis sobre la Seguridad Pública.
La jornada tuvo su cierre con una nueva sesión del pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe en la Legislatura, donde se tomó juramento como convencional Verónica Colombo, quien ocupa la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Alejandra Oliveras, completando así con los 69 miembros Constituyentes. Durante la Sesión además se aprobó la iniciativa de contar con presidencias honorarias en cada una de las sesiones, siendo el primer reconocido Roberto Sinigaglia, propuesto por el bloque Más para Santa Fe, quien fuera convencional constituyente por el Partido Laborista en el año 1962 y luego detenido-desaparecido el 11 de mayo de 1976.
Durante la jornada Calvo agregó “Estamos disfrutando de cada instancia de esta convención, conscientes de que es un hecho histórico y que lo que aquí se determine regirá la vida de las y los Santafesinos por eso lo hacemos con el mayor compromisos y la responsabilidad que esto merece, nos hemos preparado para este momento y estamos conformes con el proyecto único que impulsamos como Bloque Más Para Santa Fe por que en el demostramos nuestras convicciones como pude exponer hoy, por ejemplo que la caja de jubilaciones y pensiones tienen que seguir estando en la Provincia, ser de reparto, solidario y progresiva, asegurando el 82%, o por ejemplo con la importancia de un trato diferenciado para las cooperativas sin fines de lucro que sabemos el esfuerzo y el trabajo tan digno que llevan adelante".
"De igual manera seguimos manteniendo reuniones con diferentes sectores para escuchar sus propuestas, en las últimas horas nos hemos reunido con representantes de la Iglesia, quien nos expresó la postura de la comunidad Cristiana, Obispado de la ciudad de Rafaela y sus inquietudes, estamos convencidos que es la manera de trabajar para que la Constitución pueda incluir una pluralidad de voces y representar al pueblo Santafesino”.
