860 operaciones en el primer trimestre

Santa Fe consolida su liderazgo logístico: más de 1,2 millones de toneladas

La Provincia alcanzó cifras históricas en el movimiento de cargas en puertos y aeropuertos, fortaleciendo su rol estratégico en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en la red logística nacional. “Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de nuestra economía en el comercio exterior”, remarcó el ministro Gustavo Puccini.