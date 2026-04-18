Durante el primer trimestre de 2026, el sistema logístico provincial, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, registró un desempeño récord en el movimiento de cargas. El Puerto de Rosario superó el millón de toneladas manipuladas, con 1.017.979, lo que representa un crecimiento del 67 % respecto de 2025.
Santa Fe consolida su liderazgo logístico: más de 1,2 millones de toneladas
La Provincia alcanzó cifras históricas en el movimiento de cargas en puertos y aeropuertos, fortaleciendo su rol estratégico en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en la red logística nacional. “Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de nuestra economía en el comercio exterior”, remarcó el ministro Gustavo Puccini.
La Zona Franca Santafesina alcanzó 148.991 toneladas, con un incremento interanual del 76 %. El Puerto de Santa Fe movilizó 46.864 toneladas, con protagonismo de la terminal de agrograneles, mientras que el Puerto de Villa Constitución se consolidó con 81.975 toneladas, con una suba del 136 % respecto del año anterior.
Aeropuertos: un sistema en expansión
En paralelo, los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo sumaron 868 operaciones de carga. El Aeropuerto Internacional Rosario registró 521 operaciones internacionales, con 405 importaciones y 116 exportaciones, consolidando su participación en el comercio exterior.
El Aeropuerto Internacional Sauce Viejo contabilizó 347 operaciones, con 221 envíos y 119 recepciones en cabotaje, además de 7 operaciones internacionales, lo que reafirma su estabilidad en el movimiento de cargas. Estos resultados evidencian una creciente integración de la red aeroportuaria santafesina a los flujos logísticos nacionales e internacionales.
Liderazgo logístico y proyección internacional
“Los números hablan por sí solos: más de 1,2 millones de toneladas y 868 operaciones en tres meses muestran que Santa Fe está liderando la logística regional”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
En este marco, el Gobierno provincial impulsa políticas para posicionar al sistema portuario y aeroportuario como un hub estratégico del litoral argentino, reduciendo la dependencia de otras terminales y fortaleciendo la competitividad regional.
“Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de nuestra economía en el comercio exterior”, agregó el ministro.
Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que “la magnitud de las operaciones de cargas en puertos y aeropuertos demuestra que Santa Fe avanza hacia un modelo logístico más moderno, eficiente y sostenible, capaz de acompañar el crecimiento de la producción regional y responder a las demandas del comercio internacional”.
Consolidación del sistema logístico provincial
El informe oficial subraya que en Sauce Viejo las operaciones de carga se mantuvieron estables respecto de años anteriores, con predominio del cabotaje, mientras que en Rosario las operaciones internacionales muestran un crecimiento sostenido tanto en importaciones como en exportaciones.
La Zona Franca Santafesina registró un incremento superior a las 64.000 toneladas en el trimestre, en tanto que el Puerto de Rosario sumó más de 400.000 toneladas respecto del mismo período del año anterior, posicionándose como uno de los nodos más dinámicos de la Hidrovía.