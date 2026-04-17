El gobierno de Santa Fe dejó en manos del canciller Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde los países del Mercosur.
Biodiésel y leche en polvo, temas que llevó Santa Fe a la mesa de la Cancillería
La provincia entregó un dossier de 42 páginas donde reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre la producción de biodiésel y refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo. Brasil amenaza con restringir el ingreso de lácteos argentinos.
El documento de 42 páginas le fue entregado al canciller por el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien asistió al encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y los secretarios de Comercio Exterior, Georgina Losada, y de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Además del tema biodiésel en el encuentro se mencionó la situación del mercado con Brasil de la leche en polvo donde el vecino país podría imponer algunas restricciones al producto llegado de nuestro país. La Cancillería está al tanto de las versiones y entabló negociaciones informales con sus pares de Brasil. El tema promete nuevos capítulos en las próximas semanas.
El mercado brasileño generó, durante 2025, ingresos por aproximadamente USD 533 millones para el sector lácteo, de los cuales la leche en polvo aportó USD 330 millones. En el ejercicio último, Brasil absorbió cerca del 46% del total de las ventas externas de lácteos de Argentina en términos de valor, reafirmándose como el destino principal.
Leche en Polvo Entera y quesos, principalmente muzzarella son los principales productos exportados y la principal zona proveedora de lácteos a Brasil son los departamentos Castellanos y Las Colonias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
En 2025, el volumen mensual promedio de envíos de leche en polvo rondó las 8.000 toneladas.
En cuanto al biodiésel, Santa Fe presentó a Quirno el documento técnico para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado.
Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador "entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea". Estos "refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo", motivo por el cual se restringieron las importaciones.
"La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición", indicó el ministro santafesino, quien además destacó el "trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario".
"Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados", indicó el ministro.
Losada calificó la reunión como "positiva" y sostuvo que el objetivo del documento es "demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio"; además de señalar que "no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe". Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.
El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.
El tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.
La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807.
Desde la provincia de Santa Fe se advierte que la normativa europea sobre "alto riesgo ILUC" (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.
A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.
El tema biodiésel parece ser el primer cruce entre Mercosur y la Unión Europea tras la firma del acuerdo comercial.
Más tarde, Puccini habló de biodiésel y posibles cambios en la ley actual con el secretario de Energía, Daniel Gonzáles.