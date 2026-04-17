Quirno recibió a Pullaro

Biodiésel y leche en polvo, temas que llevó Santa Fe a la mesa de la Cancillería

La provincia entregó un dossier de 42 páginas donde reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre la producción de biodiésel y refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo. Brasil amenaza con restringir el ingreso de lácteos argentinos.