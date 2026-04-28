El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán se encuentra en un “estado de colapso” y que habría solicitado la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, en medio del conflicto que mantiene en tensión a Medio Oriente. Las declaraciones se conocieron a través de un mensaje difundido en su red social y fueron replicadas por distintos medios internacionales.
Trump afirma que Irán está en “estado de colapso” y pide reabrir el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense aseguró que Teherán atraviesa una crisis interna y solicitó a Washington la reapertura de una vía clave para el comercio global. No hay confirmación oficial por parte del gobierno iraní.
Según indicó el mandatario, la supuesta comunicación desde Teherán plantea la necesidad de restablecer el tránsito en esa vía estratégica mientras el país intenta resolver problemas internos vinculados a su liderazgo. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte del gobierno iraní.
Eestrecho de Ormuz
El planteo mencionado por Trump se centra en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Por esa ruta circula una parte significativa del petróleo que se exporta desde el Golfo Pérsico hacia distintos mercados internacionales.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, Irán habría pedido que se reabra el paso “lo antes posible” mientras intenta estabilizar su situación interna.
El estrecho permanece bajo fuertes restricciones como parte de la estrategia de presión impulsada por Estados Unidos en el marco del conflicto, lo que impacta directamente en el comercio global y en los precios de la energía.
En paralelo, Trump volvió a cuestionar la postura iraní en las negociaciones para poner fin a la guerra, al considerar insuficientes las propuestas presentadas hasta el momento. Las diferencias entre ambas partes se concentran, entre otros puntos, en el tratamiento del programa nuclear iraní.
Clima de incertidumbre
Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de alta tensión, pero sin verificación independiente sobre la situación interna en Irán. Distintas fuentes señalan que no hay evidencia pública que confirme que el país atraviesa un “colapso” en los términos planteados por Trump.
El conflicto, que involucra también a Israel, lleva varias semanas de escalada militar, con episodios que afectaron infraestructura, rutas comerciales y la estabilidad regional. En ese escenario, el control del estrecho de Ormuz se volvió un elemento clave tanto en términos económicos como estratégicos.
Analistas internacionales advierten que las declaraciones políticas forman parte de una dinámica de presión en las negociaciones, en la que cada parte intenta posicionarse con mayor ventaja. La falta de acuerdos concretos mantiene abiertas múltiples hipótesis sobre la evolución del conflicto.
Además, la situación interna en Irán ya venía marcada por tensiones políticas y económicas, con protestas y dificultades que se intensificaron en los últimos meses. Sin embargo, el alcance real de esa crisis no está claramente definido.
Mientras tanto, continúan los contactos diplomáticos y las gestiones para evitar una nueva escalada. A pesar de algunos intentos de tregua, persisten las diferencias estructurales entre las partes, lo que complica la posibilidad de un acuerdo inmediato.