Medio Oriente

Irán propone a EE.UU. reabrir el estrecho de Ormuz y busca destrabar las negociaciones

Teherán acercó una nueva iniciativa a Washington para habilitar el tránsito en el estratégico paso marítimo, en medio del conflicto y con el objetivo de retomar las conversaciones, aunque sin abordar por ahora el programa nuclear.