La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este lunes con una propuesta de Irán a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.
Irán propone a EE.UU. reabrir el estrecho de Ormuz y busca destrabar las negociaciones
Teherán acercó una nueva iniciativa a Washington para habilitar el tránsito en el estratégico paso marítimo, en medio del conflicto y con el objetivo de retomar las conversaciones, aunque sin abordar por ahora el programa nuclear.
La iniciativa, canalizada a través de mediadores, apunta a destrabar negociaciones estancadas y reducir la escalada en la región, aunque deja fuera de la discusión inmediata el programa nuclear iraní.
Un intento de destrabar el conflicto
Según trascendió, la propuesta iraní contempla permitir nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz —clave para el flujo global de petróleo— a cambio de que Estados Unidos flexibilice el bloqueo naval y garantice la circulación de buques hacia puertos iraníes.
El ofrecimiento se produce en un contexto de negociaciones paralizadas desde hace semanas. Teherán busca separar el conflicto en etapas: primero, reducir tensiones militares y económicas mediante la reapertura del paso marítimo, y luego abordar temas más complejos como el enriquecimiento de uranio.
La iniciativa fue transmitida a través de Pakistán, un actor que viene oficiando de intermediario en los contactos indirectos entre ambas partes. Sin embargo, desde Washington la respuesta aún es incierta. La administración estadounidense mantiene como condición central que Irán limite su programa nuclear, un punto que no forma parte de esta nueva oferta.
El estrecho de Ormuz es considerado un corredor estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Su cierre o restricción tiene impacto inmediato en los mercados energéticos y en la economía global.
Un escenario de alta fragilidad
La propuesta iraní se inscribe en un escenario de alta tensión regional, marcado por enfrentamientos indirectos, presiones económicas y una fuerte desconfianza entre las partes. En las últimas semanas, el paso marítimo ha sido objeto de bloqueos, reaperturas parciales y amenazas, en el marco de un conflicto que también involucra a Israel.
En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval que limita las exportaciones iraníes, mientras insiste en que cualquier acuerdo debe incluir restricciones al programa nuclear. Esta diferencia de enfoques es uno de los principales obstáculos para avanzar en una negociación integral.
A su vez, la dinámica diplomática ha mostrado señales de fragilidad. Reuniones previstas fueron canceladas y los contactos se mantienen de manera indirecta, con mediadores regionales e internacionales.
Pese a ello, la propuesta de reabrir el estrecho fue interpretada como un gesto para evitar una escalada mayor y generar condiciones mínimas de distensión. Analistas advierten, sin embargo, que al postergar la discusión sobre el programa nuclear, el planteo podría derivar en acuerdos parciales o temporales sin resolver el núcleo del conflicto.
El impacto de estas tensiones ya se refleja en los mercados internacionales, con subas en el precio del petróleo ante la incertidumbre sobre el suministro.
En este contexto, la evolución de la propuesta y la eventual respuesta de Estados Unidos serán determinantes para definir si se abre una nueva etapa de negociación o si persiste el estancamiento en una de las regiones más sensibles del escenario global.