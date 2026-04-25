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Irán reanuda vuelos internacionales desde Teherán en medio de la tregua

Tras casi dos meses de interrupción por el conflicto con Israel y Estados Unidos, Irán reanudó los vuelos internacionales desde Teherán. La medida coincide con nuevos movimientos diplomáticos en la región.

Irán retoma vuelos internacionales y avanza en gestiones diplomáticas.Irán retoma vuelos internacionales y avanza en gestiones diplomáticas.
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Irán reanudó este sábado 25 de abril los vuelos internacionales desde Teherán, en lo que representa un paso clave hacia la normalización de las operaciones aéreas tras el inicio del conflicto con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

La medida se concretó con la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini, en el marco de la tregua vigente.

Según informaron medios estatales iraníes, los primeros vuelos despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina, Mascate y Estambul, marcando el inicio de la recuperación de la conectividad internacional desde la capital.

A view of the Boeing 747 aircraft registered with the number YV3531 of Venezuelan Emtrasur Cargo airline taking off at the Cordoba International airport, Ambrosio Taravella, in Cordoba, Argentina, June 6, 2022. Picture taken June 6, 2022. REUTERS/Sebastian Borsero NO RESALES. NO ARCHIVES.Irán retoma vuelos internacionales y avanza en gestiones diplomáticas

Las autoridades destacaron que esta nueva etapa operativa comenzó sin inconvenientes, gracias a la coordinación entre las aerolíneas nacionales y los organismos aeroportuarios. Además, anticiparon que la frecuencia de vuelos se incrementará progresivamente en los próximos días.

La reactivación del tráfico internacional se suma a la reciente reanudación de los vuelos domésticos, que comenzó a mediados de semana con conexiones entre Teherán y la ciudad de Mashad, en el noreste del país.

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La reapertura del espacio aéreo se produce en un contexto de relativa distensión, tras semanas de enfrentamientos que afectaron la infraestructura y la movilidad en la región. La normalización gradual de los vuelos es interpretada como un indicio de estabilización, aunque la situación sigue siendo frágil.

Movimiento diplomático clave en Pakistán

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, mantuvo este sábado una reunión en Islamabad con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien cumple un rol central como mediador en el conflicto.

Del encuentro también participaron altas autoridades del aparato de seguridad paquistaní, entre ellas el asesor de seguridad nacional y jefe de inteligencia militar, Asim Malik; el ministro del Interior, Mohsin Naqvi; y el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi.

A flight board displays flight information after flights resumed at Imam Khomeini International Airport, amid a ceasefire between U.S. and Iran, in Tehran, Iran, April 25, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYIrán retoma vuelos internacionales y avanza en gestiones diplomáticas

La visita de Araqchi a Pakistán, iniciada el viernes por la noche, tuvo como objetivo fortalecer las gestiones diplomáticas en curso y coordinar esfuerzos para avanzar hacia una solución negociada.

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Expectativa por nuevas negociaciones

El movimiento diplomático coincide con el anuncio de Estados Unidos sobre el envío inminente de una delegación a Islamabad, en un intento por reactivar las conversaciones de paz y destrabar la crisis regional.

A passenger walks through the terminal hall after flights resumed at Imam Khomeini International Airport, amid a ceasefire between U.S. and Iran, in Tehran, Iran, April 25, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAYIrán retoma vuelos internacionales y avanza en gestiones diplomáticas

En este contexto, la reanudación de los vuelos internacionales no solo refleja una mejora operativa, sino que también se inscribe en un escenario más amplio de negociaciones y esfuerzos por reducir la tensión en Medio Oriente.

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