Seis personas murieron y otras dos resultaron heridas como consecuencia de ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano, según informó el Ministerio de Salud libanés a través de su Centro de Operaciones de Emergencia.
Bombardeos israelíes en Líbano dejaron seis muertos pese al alto el fuego
Los ataques aéreos en el sur del país causaron víctimas fatales y heridos, en medio de una tregua vigente que buscaba frenar la escalada de violencia en la región.
De acuerdo con el reporte oficial, los bombardeos dejaron un saldo de víctimas en varias zonas. Se registraron dos fallecidos en Wadi al-Hujair, uno en Srifa, otro en Yater —donde además hubo un herido—, dos en Touline y una persona lesionada en Khirbet Selm. La información fue difundida mediante un comunicado del organismo sanitario.
Tregua vigente
Estos episodios ocurrieron pese a la vigencia de un alto el fuego entre Israel y Líbano, que comenzó a regir a la medianoche entre el 16 y el 17 de abril. La tregua se había establecido tras semanas de enfrentamientos en la frontera, en un contexto marcado por la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció días atrás que la tregua inicial de diez días entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas adicionales, con el objetivo de sostener una pausa en las hostilidades.