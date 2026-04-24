Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre Irán con un mensaje de máxima dureza. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes se está intensificando y extendiendo a escala global, en una señal de que Washington no tiene intención de aflojar en el corto plazo.
“Nadie navega sin permiso”: EE.UU. intensificó el bloqueo naval a Irán
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos amplió el bloqueo naval sobre Irán y que la Armada controla la navegación desde el estrecho de Ormuz. La medida refuerza la tensión regional y mantiene trabadas las negociaciones.
La frase más contundente llegó desde el propio Pentágono. “Nadie navega desde el estrecho de Ormuz hacia ningún lugar del mundo sin el permiso de la Armada de Estados Unidos”, sostuvo Hegseth, al describir un escenario de control marítimo reforzado sobre una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.
El mensaje no fue solo retórico. Según explicó el funcionario, las fuerzas estadounidenses ya incautaron dos buques iraníes en la región del Indo-Pacífico y, hasta la mañana del viernes, habían interceptado 34 embarcaciones que se dirigían hacia puertos iraníes o salían de ellos.
El cerco naval se amplía
La Casa Blanca ya venía endureciendo su postura en las últimas semanas, pero la declaración de Hegseth dejó ver un salto en la escala del operativo. La idea de que el bloqueo “se extiende a nivel mundial” apunta a mostrar que la presión ya no se limita al Golfo Pérsico ni al estrecho de Ormuz.
El propio secretario de Defensa remarcó que la medida continuará “el tiempo que sea necesario”. Esa formulación confirma que Washington no la presenta como una acción puntual o limitada, sino como una estrategia sostenida para condicionar a Teherán y reducir su margen de maniobra comercial y militar.
En paralelo, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, adelantó que las fuerzas estadounidenses seguirán realizando acciones de interdicción marítima en los océanos Pacífico e Índico contra buques iraníes y también contra embarcaciones vinculadas a la llamada Flota Oscura.
Ormuz, petróleo y un tránsito bajo presión
El estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro del tablero geopolítico. Se trata de una vía clave para el comercio global de energía y cualquier alteración en su funcionamiento repercute de inmediato en los mercados y en la seguridad marítima internacional.
Hegseth reconoció que el transporte comercial por la zona está “mucho más limitado de lo que a nadie le gustaría”, y atribuyó parte de esa situación al minado iraní. Esa combinación de bloqueo, vigilancia reforzada y obstáculos en el agua alimenta un cuadro de enorme inestabilidad en la región.
Sin embargo, la efectividad total del cerco aparece bajo discusión. Datos internacionales de seguimiento marítimo indican que Irán siguió trasladando parte de su petróleo sancionado, aun con la presión naval estadounidense en marcha.
La Flota Oscura y los límites del bloqueo
Un informe de Lloyd’s List Intelligence detectó un flujo constante de tráfico vinculado a la Flota Oscura entrando y saliendo del Golfo Pérsico. Entre esos movimientos se contaron al menos 11 buques cisterna con carga iraní que abandonaron el Golfo de Omán desde el 13 de abril.
Ese dato muestra que, aunque el control de Washington se volvió más agresivo, el sistema iraní todavía conserva capacidad de movimiento. En otras palabras, el bloqueo endurece el escenario, pero no consigue cerrar por completo todas las vías de salida del crudo sancionado.
La disputa, entonces, no es solo militar. También es logística, económica y política. Cada buque interceptado o cada carga que logra escapar del cerco se transforma en una señal sobre quién está imponiendo realmente el ritmo en esta pulseada.
Tripulaciones retenidas y negociaciones empantanadas
Otro dato sensible que dejó la conferencia fue la situación de las tripulaciones de tres buques mercantes incautados la semana pasada. Según Caine, esas personas siguen bajo custodia estadounidense, lo que agrega un capítulo delicado en el plano diplomático y humanitario.
Mientras tanto, el conflicto de fondo sigue sin salida clara. Donald Trump dijo el jueves que no tiene apuro por poner fin a la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, y reconoció que el estancamiento de las negociaciones puede tener efectos económicos para los propios estadounidenses, incluso con subas en el precio de la gasolina.
Ese comentario refleja el clima actual: Washington endurece el frente marítimo, Irán busca conservar canales de salida y las conversaciones siguen empantanadas. En el medio, Ormuz vuelve a ser el punto donde se cruzan la estrategia militar, la energía y la posibilidad de una escalada mayor.