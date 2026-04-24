Tensión en Medio Oriente

“Nadie navega sin permiso”: EE.UU. intensificó el bloqueo naval a Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos amplió el bloqueo naval sobre Irán y que la Armada controla la navegación desde el estrecho de Ormuz. La medida refuerza la tensión regional y mantiene trabadas las negociaciones.