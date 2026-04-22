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Trump extendió la tregua con Irán pero amenazó con nuevos bombardeos si no hay acuerdo

El mandatario estadounidense advirtió que el Ejército está "deseando entrar en acción" y condicionó el cese de hostilidades a que Teherán acepte las condiciones de Washington en las negociaciones de Pakistán.

Trump extendió la tregua con Irán. Crédito: Reuters.Trump extendió la tregua con Irán. Crédito: Reuters.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en la noche del martes que cualquier intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz impediría un acuerdo con Irán, advirtiendo que dicho convenio sería imposible a menos que "destruyéramos el resto del país".

Ships and boats in the Strait of Hormuz, Musandam, Oman, April 22, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAYCualquier intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz impediría un acuerdo con Irán. Crédito: Reuters.

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que los líderes iraníes también están "incluidos" en el posible movimiento para bombardear a Irán.

Asimismo, sostuvo que la nación persa "quiere que se abra el estrecho para poder ganar 500 millones al día. Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado, así que simplemente quieren salvar las apariencias".

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Trump había anunciado horas antes que extendería el alto el fuego con Irán, ya que la tregua actual de dos semanas iba a expirar este miércoles por la noche.

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