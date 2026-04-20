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Xi Jinping pidió asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente de China se pronunció sobre la situación en la vía marítima tras el bloqueo parcial y el aumento en los precios internacionales del crudo.

Xi Jinping pidió asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Crédito: Xinhua.Xi Jinping pidió asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Crédito: Xinhua.
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El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este lunes que debe mantenerse el paso normal por el estrecho de Ormuz. Pronunció estas declaraciones durante una conversación telefónica con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud.

En el décimo aniversario de la asociación estratégica integral entre China y Arabia Saudita, el mandatario chino comentó respecto a la situación actual en Medio Oriente y la región del Golfo.

Ships and tankers in the Strait of Hormuz off the coast of Musandam, Oman, April 18, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAYXi Jinping, afirmó este lunes que debe mantenerse el paso normal por el estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.

En este sentido, expresó que el país asiático exige un alto el fuego y un cese de hostilidades inmediatos e integrales, apoya todos los esfuerzos que contribuyan al restablecimiento de la paz y mantiene su compromiso de resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos.

Además, afirmó que el paso normal por el estrecho de Ormuz beneficia los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional, y añadió que China apoya a los países de la región en la construcción de un hogar común caracterizado por la buena vecindad, el desarrollo, la seguridad y la cooperación, forjando así su propio futuro y destino, y promoviendo la paz y la estabilidad a largo plazo en la región.

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Por su parte, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó este lunes su preocupación por la interceptación de un buque por parte de los Estados Unidos.

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