El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este lunes que debe mantenerse el paso normal por el estrecho de Ormuz. Pronunció estas declaraciones durante una conversación telefónica con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman Al Saud.
Xi Jinping pidió asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz
El presidente de China se pronunció sobre la situación en la vía marítima tras el bloqueo parcial y el aumento en los precios internacionales del crudo.
En el décimo aniversario de la asociación estratégica integral entre China y Arabia Saudita, el mandatario chino comentó respecto a la situación actual en Medio Oriente y la región del Golfo.
En este sentido, expresó que el país asiático exige un alto el fuego y un cese de hostilidades inmediatos e integrales, apoya todos los esfuerzos que contribuyan al restablecimiento de la paz y mantiene su compromiso de resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos.
Además, afirmó que el paso normal por el estrecho de Ormuz beneficia los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional, y añadió que China apoya a los países de la región en la construcción de un hogar común caracterizado por la buena vecindad, el desarrollo, la seguridad y la cooperación, forjando así su propio futuro y destino, y promoviendo la paz y la estabilidad a largo plazo en la región.
Por su parte, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, expresó este lunes su preocupación por la interceptación de un buque por parte de los Estados Unidos.