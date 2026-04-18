La frágil calma que se respiraba en los mercados internacionales tras el anuncio de una tregua en Medio Oriente se evaporó este sábado. Irán anunció el cierre oficial del estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más vitales del planeta, en respuesta directa a lo que califica como una "piratería" sostenida por parte de Estados Unidos.
Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y desafía a Estados Unidos
Teherán reimpuso el bloqueo en la vía marítima estratégica tras acusar a la administración de Donald Trump de incumplir los acuerdos de tregua y mantener el asedio naval sobre sus puertos
La noticia fue confirmada por altos mandos del régimen persa, quienes utilizaron un tono desafiante para marcar el fin del tránsito comercial que se había habilitado apenas horas antes. Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, fue tajante en sus redes sociales: "Se lo advertimos, pero lo ignoraron. Ahora disfruten el regreso al 'status quo'".
Un cruce de acusaciones sobre el alto el fuego
El cierre se produce en un contexto de extrema volatilidad. Tras la tregua acordada el jueves entre Israel y el Líbano, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había sugerido que la vía marítima permanecería abierta para buques comerciales durante el período de cese al fuego.
Sin embargo, Teherán sostiene que Washington rompió su parte del trato al mantener activo el bloqueo naval contra los puertos de la República Islámica.
Desde el Cuartel General de Khatam al-Anbiya, el portavoz Ebrahim Zolfaghari explicó que el control del estrecho ha vuelto a ser "estricto" bajo la gestión de las Fuerzas Armadas. "No seguiremos permitiendo el paso mientras continúe el asedio a nuestras terminales", advirtió el mando militar.
La postura de Donald Trump y el factor nuclear
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una línea de confrontación durante sus declaraciones desde el Air Force One y en actos públicos en Arizona.
Aunque el mandatario aseguró que un acuerdo de paz más amplio está "muy cerca", insistió en que el bloqueo estadounidense "seguirá en pleno vigor" hasta que Irán acepte condiciones drásticas sobre su programa nuclear y la entrega de su uranio enriquecido.
Trump incluso lanzó frases polémicas sobre el futuro de la infraestructura iraní, mencionando el uso de "excavadoras" dentro del país persa, afirmaciones que fueron desmentidas y repudiadas de inmediato por Teherán.
El estrecho de Ormuz no es un punto geográfico cualquiera: por este paso circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas mundial. Cualquier interrupción en esta zona dispara automáticamente las alarmas en las bolsas y los precios de la energía.