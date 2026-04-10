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Reunión histórica

Xi Jinping recibió a Cheng y ratificó la soberanía de China sobre Taiwán

La lideresa de la oposición en Taipei acudió a Pekín tras casi una década de distanciamiento. El gobierno chino reiteró la advertencia sobre la fuerza y dijo que la isla es la línea roja.

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China se reunió con la líder del Kuomintang de Taiwán Cheng Li-wun, en la capital de China. Foto: Xinhua / Xie Huanchi.Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China se reunió con la líder del Kuomintang de Taiwán Cheng Li-wun, en la capital de China. Foto: Xinhua / Xie Huanchi.
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Cheng Li-wun fue recibida en Pekín por Xi Jinping,tras casi una década sin encuentros entre el líder de China y la lideresa de Taiwán.

En la recepción en el Gran Palacio del Pueblo, Xi Jinping expresó que está "plenamente convencido" de que los pueblos chino y taiwanés estarán unidos, y vinculó esa visión al principio de una sola China y al Consenso de 1992; la lideresa del Kuomintang coincidió en subrayar la paz y la unidad.

Cheng, líder opositora del Kuomintang, abogó por el diálogo para evitar la guerra y planteó la necesidad de reconciliación entre Pekín y Taipéi; la lideresa dijo que ambas partes deberían superar la confrontación política y buscar soluciones sistémicas para prevenir un conflicto.

(260410) -- BEIJING, 10 abril, 2026 (Xinhua) -- Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reúne con una delegación del partido Kuomintang (KMT) Chino liderada por su presidenta, Cheng Li-wun, en Beijing, capital de China, el 10 de abril de 2026. (Xinhua/Li Xiang) (jg) (da) (ce)Kuomintang se expresó por la reconciliación y la unidad en Pekín. Foto: Xinhua / Li Xiang.

El gobierno chino definió la independencia como la principal amenaza a la paz regional y reiteró que no la tolerará, mientras desde Pekín se calcula que la isla constituye la primera línea roja; la advertencia incluyó referencias a medidas que podrían emplear la fuerza si fuera necesario.

Taipei abre el diálogo

La llegada de Cheng a la China continental marca la primera recepción de una presidenta del Kuomintang en casi diez años y abrió canales entre el partido y Pekín.

Cheng Li-wun, chairperson of the Kuomintang (KMT), Taiwan's largest opposition party, walks to attend a press conference following her meeting with Chinese President Xi Jinping, in Beijing, China, April 10, 2026. REUTERS/Tingshu WangCheng Li-wun, del principal partido de oposición de Taiwán, se dirige a una rueda de prensa tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Foto: REUTERS / Tingshu Wang.

Fuentes citadas indican que la elección de Cheng como lideresa del KMT permitió reactivar las comunicaciones políticas entre la isla y el continente; críticos en Taiwán acusan a la líder opositora de posturas favorables a China, mientras partidarios valoran el acercamiento.

En ese marco, la recepción por parte de Xi y la advertencia del gobierno chino sobre la fuerza posicionan al Kuomintang en el centro de una estrategia diplomática destinada a reducir tensiones formales entre ambos lados del estrecho.

Presión militar y repercusiones en la isla

Desde 2016 Pekín intensificó la presión militar y diplomática alrededor de la isla, con despliegues de aviones y buques; en ese contexto la advertencia del gobierno chino durante la recepción refuerza la percepción de amenaza entre autoridades de Taipéi.

Xi pidió además a Estados Unidos que maneje con prudencia el envío de armamento y advirtió sobre la línea roja que representa la isla. La posibilidad de un encuentro futuro entre Xi y el presidente estadounidense fue mencionada como factor de incertidumbre, aunque esa reunión no fue confirmada por autoridades chinas, según el informe consultado.

La visita de Cheng y la advertencia oficial provocaron debate en Taiwán sobre la estrategia política y la seguridad, y reabrieron el cuestionamiento institucional sobre cómo el gobierno insular y los partidos opositores enfrentarán la presión desde Pekín.

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