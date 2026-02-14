#HOY:

Pekín endurece el tono

China advierte a EE.UU.: "Intentar separar Taiwán sería cruzar nuestras líneas rojas"

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, alertó este sábado en Alemania que cualquier intento de Estados Unidos de separar Taiwán del territorio chino podría derivar en un conflicto directo. Pekín exige un enfoque “pragmático” y advierte que la isla es una “línea roja” para su integridad territorial.

Pekín endurece el tono sobre Taiwán en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Credito: REUTERS/Thilo Schmuelgen/PoolPekín endurece el tono sobre Taiwán en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Credito: REUTERS/Thilo Schmuelgen/Pool
Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi dejó claro que Pekín considera a Taiwán como parte inseparable de su territorio y que cualquier acción estadounidense que busque “conspirar para dividir China” tendría consecuencias graves.

“Esto sería cruzar las líneas rojas de China y muy probablemente conduciría a una confrontación”, afirmó el funcionario chino, subrayando la sensibilidad máxima del tema para su país.

China's Foreign Minister Wang Yi speaks during the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany, February 14, 2026. REUTERS/Liesa JohannssenPekín endurece el tono sobre Taiwán en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Credito: REUTERS/Thilo Schmuelgen/Pool

Taiwán, considerada por China como una provincia que no se unificó tras el fin de la guerra civil en 1949, sigue siendo uno de los puntos más delicados en la relación Pekín-Washington.

Aunque Estados Unidos reconoce oficialmente a la República Popular de China, sigue siendo el principal proveedor de armas de la isla.

Llamado a la cooperación y advertencias a EE.UU.

Wang Yi instó a Estados Unidos a optar por un “camino pragmático de cooperación e intereses comunes” con China, y a evitar medidas que puedan “desacoplar, dividir o formar bloques dirigidos contra China”.

German Chancellor Friedrich Merz meets Chinese Foreign Minister Wang Yi during the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany, February 14, 2026. REUTERS/Thilo Schmuelgen/PoolPekín endurece el tono sobre Taiwán en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Credito: REUTERS/Thilo Schmuelgen/Pool

El ministro destacó que políticas de oposición sistemática, ruptura de vínculos económicos y militares, o cualquier intento de incitar a la separación de Taiwán podrían desencadenar un conflicto directo, elevando la tensión en la región del Indo-Pacífico.

El contexto internacional y la sensibilidad de Taiwán

El pronunciamiento de Pekín se produce en un contexto de creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China, con Taiwán como eje central.

La isla mantiene una democracia autónoma y es un actor clave en tecnología y comercio, lo que aumenta su valor geopolítico.

Analistas advierten que cualquier escalada militar alrededor de Taiwán podría tener repercusiones globales, afectando la seguridad regional, los mercados financieros y las cadenas de suministro internacionales, especialmente en semiconductores, donde la isla es líder mundial.

China
Estados Unidos
Taiwán

