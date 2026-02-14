Pekín endurece el tono

China advierte a EE.UU.: "Intentar separar Taiwán sería cruzar nuestras líneas rojas"

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, alertó este sábado en Alemania que cualquier intento de Estados Unidos de separar Taiwán del territorio chino podría derivar en un conflicto directo. Pekín exige un enfoque “pragmático” y advierte que la isla es una “línea roja” para su integridad territorial.