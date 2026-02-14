Conmoción en París por un ataque con cuchillo en el Arco del Triunfo
Un hombre armado fue abatido por las fuerzas de seguridad tras realizar amenazas en plena ceremonia, lo que dio inicio a una investigación judicial y a un fuerte operativo en una zona simbólica de la capital francesa.
Oocurrió durante la reavivación diaria de la llama en la Tumba del Soldado Desconocido.
Un grave incidente de seguridad se registró el viernes en el corazón de París, cuando un hombre armado con un cuchillo amenazó a gendarmes que participaban de una ceremonia oficial bajo el Arco de Triunfo. El atacante murió horas más tarde a raíz de las heridas provocadas por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, según confirmó la Fiscalía Nacional Antiterrorista.
El hecho ocurrió durante el ritual diario de reavivación de la llama en la Tumba del Soldado Desconocido, un acto simbólico en homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, y a pocos metros de los Campos Elíseos, el agresor se abalanzó con un cuchillo sobre un integrante de la banda de la gendarmería que formaba parte de la guardia de honor, según informó el diario Le Monde.
Ante la amenaza, otros gendarmes intervinieron de inmediato y utilizaron sus armas reglamentarias para neutralizar al atacante, de acuerdo con el comunicado oficial de la fuerza.
Intervenciónpolicial
El hombre recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció esa misma noche a causa de la gravedad de las heridas. Tras el episodio, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación y confirmó que un magistrado se trasladó al lugar para supervisar las primeras diligencias.
Murió un hombre que atacó con cuchillo a gendarmes en el Arco del Triunfo.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que el individuo intentó agredir a miembros de la Gendarmería, incluidos los músicos que se preparaban para la ceremonia. Además, remarcó que el accionar de los agentes se desarrolló dentro del marco legal y reglamentario, y que el sospechoso fue asistido por los servicios de emergencia antes de su traslado.
Antecedentes yamenazas previas
Horas antes del ataque, el agresor había llamado a una comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de la capital, donde advirtió que planeaba cometer un atentado contra soldados en París. Las autoridades confirmaron que el hombre estaba bajo vigilancia en Francia y que era conocido por un ataque previo ocurrido en Bélgica en 2012, cuando apuñaló a dos policías.
Medios locales, como TF1 y Le Parisien, señalaron que el sospechoso figuraba en sistemas de seguimiento vinculados a riesgos terroristas. Antes de intentar el ataque, habría gritado consignas contra Occidente y lanzó amenazas mientras avanzaba hacia el gendarme.