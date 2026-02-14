En Múnich

"Puede verse como un zar, pero es un esclavo de la guerra", dice Zelenski sobre Putin

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Volodimir Zelenski afirmó que Vladimir Putin no lleva “una vida normal” y está atrapado en su obsesión bélica. El mandatario ucraniano pidió además un suministro rápido de misiles defensivos mientras el conflicto entra en su quinto año y se anuncian nuevas negociaciones con mediación estadounidense.