"Puede verse como un zar, pero es un esclavo de la guerra", dice Zelenski sobre Putin

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Volodimir Zelenski afirmó que Vladimir Putin no lleva “una vida normal” y está atrapado en su obsesión bélica. El mandatario ucraniano pidió además un suministro rápido de misiles defensivos mientras el conflicto entra en su quinto año y se anuncian nuevas negociaciones con mediación estadounidense.

Zelenski califica a Putin de “esclavo de la guerra” en Múnich. Credito: REUTERS/Liesa JohannssenZelenski califica a Putin de “esclavo de la guerra” en Múnich. Credito: REUTERS/Liesa Johannssen
En su intervención, Zelenski aseguró que Putin no solo amenaza a Ucrania, sino también a otras naciones europeas: “Nadie en Ucrania cree que vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany, February 14, 2026. REUTERS/Liesa JohannssenZelenski califica a Putin de “esclavo de la guerra” en Múnich. Credito: REUTERS/Liesa Johannssen

El mandatario comparó al líder ruso con un zar, pero subrayó que su vida está marcada por la obsesión militar y no lleva una existencia normal.

Ataques a la infraestructura ucraniana y necesidad de defensa

Zelenski reiteró la importancia de acelerar el suministro de misiles de defensa antiaérea, tras señalar que los ataques rusos afectan todas las centrales eléctricas del país.

“No queda una sola central en Ucrania que no haya sido dañada”, afirmó, destacando que cientos de miles de personas permanecen sin calefacción en pleno invierno.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during the Munich Security Conference (MSC) in Munich, Germany, February 14, 2026. REUTERS/Liesa JohannssenZelenski califica a Putin de “esclavo de la guerra” en Múnich. Credito: REUTERS/Liesa Johannssen

Nuevas rondas de negociación

Rusia anunció la próxima ronda de conversaciones los días 17 y 18 de febrero con representantes de Ucrania y Estados Unidos, en busca de un acuerdo que ponga fin al conflicto.

A pesar de dos reuniones previas en Abu Dabi, los avances fueron limitados: Moscú exige que Ucrania se retire del 17% del territorio ocupado en Donbás, mientras Kiev mantiene firme su posición sobre la integridad territorial.

