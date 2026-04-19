Tensión en Medio Oriente

Irán se retira de negociaciones de paz por afrentas navales de Estados Unidos

Teherán calificó de "ilegal y criminal" la obstrucción marítima que afecta sus puertos, en medio de los diálogos en Pakistán, complicando el panorama sobre Ormuz. En paralelo, España insta a la UE a romper acuerdos con Israel.