Crisis en Medio Oriente

Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego y amenazó con nuevas represalias

El presidente estadounidense aseguró que Irán cometió una “violación total” del alto el fuego tras incidentes en el estrecho de Ormuz. También dijo que enviará negociadores a Pakistán y lanzó una nueva amenaza sobre infraestructura clave iraní.