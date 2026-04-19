Donald Trump volvió a escalar el tono contra Irán y acusó a Teherán de quebrar el alto el fuego con ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos sostuvo que la tregua fue vulnerada por completo y aprovechó ese nuevo episodio para endurecer otra vez su mensaje público.
Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego y amenazó con nuevas represalias
El presidente estadounidense aseguró que Irán cometió una “violación total” del alto el fuego tras incidentes en el estrecho de Ormuz. También dijo que enviará negociadores a Pakistán y lanzó una nueva amenaza sobre infraestructura clave iraní.
La acusación llegó en un momento especialmente delicado. Después de algunos gestos de distensión y de una reapertura parcial del corredor marítimo, la crisis volvió a tensarse por nuevos incidentes en la zona y por la decisión iraní de mantener restricciones mientras siga vigente el bloqueo estadounidense sobre sus puertos.
Trump endureció el mensaje
En su publicación, Trump afirmó que Irán disparó contra barcos cerca de Ormuz y calificó el hecho como una “violación total” del acuerdo. Según reportes internacionales, los ataques alcanzaron al menos a dos embarcaciones que se aproximaban al área, en una nueva señal del deterioro de la tregua.
El mandatario también dejó una amenaza directa sobre la mesa. Dijo que, si Irán no acepta un acuerdo “justo y razonable”, Estados Unidos podría atacar infraestructura crítica del país, incluidas centrales eléctricas y puentes. En ese marco, remató con una frase que buscó marcar un quiebre político y militar: “Se acabó la amabilidad”.
El giro del discurso contrasta con el tono que había predominado días atrás, cuando la Casa Blanca hablaba de una posible salida diplomática. Ahora, la combinación entre presión militar y negociación volvió a quedar expuesta como el eje central de la estrategia de Washington.
Ormuz volvió al centro del conflicto
El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del mapa energético global. Por esa vía pasa una porción decisiva del comercio mundial de petróleo y gas, de modo que cualquier interrupción repercute de inmediato en los mercados y en la seguridad de la navegación internacional.
En los últimos días, Irán había advertido que volvería a cerrar el paso si Estados Unidos mantenía el bloqueo sobre sus puertos. Este sábado, esa amenaza tomó otra dimensión con nuevos incidentes y con una retórica cada vez más agresiva desde ambos lados.
El trasfondo del choque sigue siendo doble. Por un lado, el control militar del estrecho; por otro, la negociación sobre el programa nuclear iraní y las condiciones de un eventual acuerdo de paz más amplio. Esos dos frentes avanzan, por ahora, en tensión permanente.
Pakistán sigue como sede de la negociación
Pese a la escalada, Trump confirmó que representantes estadounidenses viajarán a Islamabad para retomar las conversaciones con Irán. La reunión, prevista para el lunes, sería la segunda ronda presencial de contactos en Pakistán, que sigue actuando como mediador clave entre las partes.
Esa continuidad diplomática muestra que la negociación todavía no está rota. Incluso con los ataques denunciados en Ormuz, Washington y Teherán mantienen abierta la posibilidad de discutir un marco que permita frenar la guerra y encauzar el conflicto hacia una salida menos inestable.
Sin embargo, las diferencias de fondo siguen siendo profundas. Irán sostiene que no levantará ciertas medidas mientras continúe la presión naval de Estados Unidos, y del otro lado la Casa Blanca insiste en que no aceptará concesiones que dejen intactas las capacidades estratégicas de Teherán.
Una tregua cada vez más frágil
La crisis actual se apoya sobre un alto el fuego que ya venía mostrando fisuras. Reuters recordó que, tras el acuerdo inicial, hubo señales contradictorias sobre su alcance real y sobre el cumplimiento de las condiciones ligadas a la navegación en Ormuz y a la presión militar en la región.
Ahora, con Trump denunciando una violación total y con Irán ratificando su control sobre el estrecho, el escenario vuelve a moverse hacia una fase de alta incertidumbre. La discusión ya no pasa solo por si habrá acuerdo, sino por si las partes podrán sostener la mesa abierta antes de una nueva escalada mayor.