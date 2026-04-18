El gobierno de Estados Unidos decidió suspender de manera parcial y transitoria las sanciones sobre el petróleo de Rusia, en una medida que permitirá a distintos países continuar comprando crudo ruso al menos hasta el 16 de mayo.
EE.UU. flexibiliza sanciones al petróleo ruso y habilita compras hasta mayo
La medida, de carácter temporal, alcanza a gran parte de las operaciones vinculadas al crudo ruso y coincide con una baja en los precios internacionales tras la reapertura del tránsito por el Golfo Pérsico.
La disposición, anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, abarca la mayoría de las operaciones vinculadas al embarque, transporte y entrega de petróleo, incluyendo a buques previamente sancionados que integran la denominada “flota fantasma” utilizada por Moscú para eludir restricciones internacionales.
Alivio temporal en un mercado volátil
La decisión llega en un contexto de alta volatilidad energética global. La reciente normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz —clave para el comercio mundial de hidrocarburos— contribuyó a una baja en los precios del petróleo, modificando el escenario que había impulsado restricciones más severas.
En este marco, la flexibilización de sanciones busca evitar tensiones adicionales en la oferta global de crudo, en momentos en que el equilibrio entre suministro y demanda sigue siendo frágil.
Qué operaciones quedan habilitadas
La medida permite reactivar transacciones vinculadas al comercio de petróleo ruso que estaban limitadas por sanciones financieras y logísticas. Esto incluye: Transporte marítimo de crudo, Servicios asociados al embarque y descarga, Operaciones con buques previamente restringidos.
Sin embargo, Washington aclaró que continúan vigentes las prohibiciones para operaciones que involucren a Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas por Rusia, incluida Crimea.
Impacto geopolítico y energético
Aunque de carácter limitado en el tiempo, la medida introduce un cambio relevante en la política de sanciones energéticas hacia Rusia, en el marco del conflicto con Ucrania.
Analistas interpretan esta flexibilización como un intento de equilibrar los objetivos geopolíticos con la necesidad de estabilizar los mercados energéticos globales, evitando subas abruptas de precios que impacten en la economía internacional.
De cara a las próximas semanas, el foco estará puesto en si esta excepción se extiende o si se retoman las restricciones más duras, en función de la evolución del conflicto y del comportamiento del mercado petrolero.