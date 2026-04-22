La Guardia Revolucionaria de Irán atacó este miércoles a por lo menos tres cargueros portacontenedores en la zona del estrecho de Ormuz, lo que genera tensión en la región y dificultaría aún más las negociaciones de paz entre el país pera y los Estados Unidos.
Irán atacó barcos cargueros en el estrecho de Ormuz y peligra la tregua con Estados Unidos
Tras el asalto a buques comerciales en una zona clave para el petróleo mundial, Teherán advirtió que el alto el fuego está "en la cuerda floja". Washington evalúa represalias inmediatas.
Los ataques a los barcos, luego de ser interceptados fueron llevados a puertos de Irán, se producen en el marco del anuncio del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego pero manteniendo el bloqueo impuesto hacia el Gobierno de Teherán.
Un informe de la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO por su sigla en inglés) consignó que dos de los buques eran de bandera liberiana y el restante de bandera panameña.
El primero de esos barcos fue identificado como el Epaminondas, liberiano pero operado por una empresa de origen griego, cuyo capitán reportó por radio que fueron atacados por una lancha rápida artillada que se identificó como perteneciente a la Guardia Revolucionaria.
El Epaminondas fue atacado a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán con cohetes y disparos y sufrió daños en el puente de mando, luego de lo cual fue escoltado hacia un puerto iraní. El buque no reportó la existencia de heridos entre la tripulación.
El capitán consignó que el ataque se perpetró sin que haya habido aviso previo por radio y recalcó que el buque había recibido autorización para transitar por el estrecho antes del incidente.
La embarcación era operada por la empresa griega Technomar Shipping y llevaba una tripulación de 21 personas, en su mayoría de origen ucraniano y filipino.
Otro buque, con bandera panameña, identificado como el Francesca y perteneciente a uno de los mayores grupos de transporte de contenedores del mundo, fue agredido a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, pero no consignó haber sufrido daños materiales ni heridos.
En tanto que un tercer navío, con bandera de Liberia igual que el Epaminondas, y que estaría identificado como Euphoria, fue atacado con disparos cuando intentaba salía del Estrecho de Ormuz.
Comunicado de la Guardia Revolucionaria
Desde Irán se conoció un comunicado que informó que “la fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, que fueron “incautados y dirigidos a la costa iraní”.
Según se informó, el Epaminondas y el Francesca fueron llevados a puerto en carácter de incautados, mientras que el Euphoria quedó varado frente a la costa iraní.
La agencia iraní Tasnim dejó abierta la posibilidad de continuar con capturas de buques en esa zona. “Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima”, señaló.
Estos ataques se llevaron a cabo en el marco de la tregua anunciada por el presidente Trump, y tras la incautación el domingo último de un buque iraní por parte de la armada estadounidense.
La decisión de Irán de atacar buques que nevegan por el estrecho hace tambalear la ya de por sí frágil tregua, mientras se mantiene el bloqueo a puertos del país persa por parte de la flota estadounidense.