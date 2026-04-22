Tensión en el Golfo Pérsico

Irán atacó barcos cargueros en el estrecho de Ormuz y peligra la tregua con Estados Unidos

Tras el asalto a buques comerciales en una zona clave para el petróleo mundial, Teherán advirtió que el alto el fuego está "en la cuerda floja". Washington evalúa represalias inmediatas.