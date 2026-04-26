El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Israel realizara una serie de ataques en el sur del Líbano, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego vigente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al grupo Hezbollah por la ruptura de la tregua y defendió la respuesta militar de su país.
Israel lanzó nuevos ataques en Líbano y Netanyahu acusa a Hezbollah de romper el alto el fuego
El gobierno israelí intensificó su ofensiva en el sur libanés tras denunciar violaciones a la tregua. Crece la tensión en la frontera y se debilitan los esfuerzos diplomáticos.
Nuevos ataques en medio de una tregua
La escalada se produjo luego de que Israel denunciara el lanzamiento de proyectiles y drones desde territorio libanés hacia su frontera norte. Según el gobierno israelí, estos hechos constituyeron una violación directa del alto el fuego que había sido impulsado con mediación internacional en las últimas semanas.
En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron adelante bombardeos dirigidos a posiciones vinculadas a Hezbollah en el sur del Líbano. Entre los objetivos mencionados se encuentran depósitos de armas, lanzadores de cohetes y zonas consideradas estratégicas para la organización.
Los ataques dejaron víctimas fatales y heridos, según informaron medios internacionales y autoridades locales, aunque las cifras varían según las fuentes. En paralelo, el ejército israelí ordenó la evacuación de varias localidades cercanas a la zona de conflicto, ante el riesgo de nuevos bombardeos.
La situación se desarrolla en el marco de una tregua que había sido anunciada días atrás con el objetivo de reducir las hostilidades tras semanas de enfrentamientos. Sin embargo, el acuerdo ya mostraba signos de fragilidad, con acusaciones cruzadas entre las partes sobre incumplimientos.
Desde el inicio de las hostilidades en 2026, el conflicto entre Israel y Hezbollah ha generado miles de víctimas y un importante desplazamiento de población en el sur del Líbano, lo que agrava la situación humanitaria en la región.
Netanyahu responsabiliza a Hezbollah
En este contexto, Netanyahu sostuvo que la ofensiva israelí responde a la necesidad de proteger a la población y garantizar la seguridad en la frontera. El primer ministro afirmó que Hezbollah “socava” el alto el fuego con ataques reiterados y justificó la decisión de intensificar las operaciones militares.
“El ejército está actuando con fuerza”, señaló el mandatario en declaraciones difundidas por su oficina, al tiempo que reiteró que Israel se reserva el derecho de responder ante cualquier amenaza, incluso de manera preventiva.
La postura del gobierno israelí se inscribe en una estrategia que busca mantener presión sobre Hezbollah, un actor clave en el conflicto regional y aliado de Irán. En este escenario, la frontera entre Israel y el Líbano se mantiene como uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente.
Por su parte, desde el lado libanés y sectores vinculados a Hezbollah cuestionaron la ofensiva israelí y señalaron que las acciones militares también afectan a zonas civiles, lo que incrementa el riesgo para la población.
El deterioro de la tregua complica los esfuerzos diplomáticos impulsados por actores internacionales, especialmente Estados Unidos, que había promovido una extensión del alto el fuego como parte de un intento de desescalar el conflicto.
En paralelo, organismos internacionales y analistas advierten sobre la posibilidad de una escalada mayor si no se logra restablecer un acuerdo que limite las hostilidades. La continuidad de los ataques y las respuestas cruzadas mantienen en vilo a la región, en un contexto geopolítico complejo que involucra a múltiples actores.