Guerra en Medio Oriente

Negociaciones contrarreloj por la continuidad de la tregua entre EE.UU e Irán en Pakistán

Líderes de Islamabad trabajan contrarreloj para reactivar el diálogo bilateral luego de que el presidente estadounidense cancelara el envío de sus delegados, en medio del intento de atentado que sufrió en una cena con periodistas.