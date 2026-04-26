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Negociaciones contrarreloj por la continuidad de la tregua entre EE.UU e Irán en Pakistán

Líderes de Islamabad trabajan contrarreloj para reactivar el diálogo bilateral luego de que el presidente estadounidense cancelara el envío de sus delegados, en medio del intento de atentado que sufrió en una cena con periodistas.

Una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi (c), llegó este sábado a Pakistán, pese a la ausencia de la delegación de Estados Unidos. Foto: Xinhua.Una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi (c), llegó este sábado a Pakistán, pese a la ausencia de la delegación de Estados Unidos. Foto: Xinhua.
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El complejo tablero diplomático entre Washington y Teherán atraviesa horas críticas tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender el envío de delegados a la cumbre de seguridad en Islamabad, horas antes del intento de atentado que tuvo lugar este sábado por la noche en una cena con periodistas norteamericanos.

Líderes políticos y militares de Pakistán, que actúan como nexo principal, admitieron este domingo que trabajan en una "gestión de crisis" para evitar el colapso total de las negociaciones, luego de que el mandatario norteamericano ordenara a sus enviados no viajar a la capital paquistaní.

Vice President JD Vance walks up a flight of stairs to meet with Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif for talks about Iran, Saturday, April 11, 2026, in Islamabad. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS?El vice estadounidense JD Vance con el premier pakistaní Shehbaz Sharif en la última instancia de negociación con Irán en Islamabad. Foto: Jacquelyn Martin / REUTERS.

La ausencia de la comitiva estadounidense torpedeó lo que debía ser la segunda ronda de conversaciones de alto nivel, destinadas a reducir la fricción en el Golfo. Ante este vacío, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, pasó gran parte de la jornada en Omán, país que históricamente ha oficiado de mediador silencioso y que controla el estratégico Estrecho de Ormuz.

Irán refuerza lazos con Rusia

Fuentes diplomáticas señalaron que la escala en Mascate fue un intento de abrir canales alternativos ante la falta de interlocutores directos de la Casa Blanca en Pakistán.

Se espera que Araqchi regrese a Islamabad en las últimas horas del domingo para una reunión de emergencia con la cúpula paquistaní antes de partir hacia Moscú.

El viaje a Rusia es interpretado por analistas internacionales como una señal de que Irán busca fortalecer su alianza con el Kremlin ante la negativa de la administración Trump de avanzar en un acuerdo diplomático formal bajo los términos actuales.

(260425) -- ISLAMABAD, 25 abril, 2026 (Xinhua) -- El primer ministro pakistaní, Muhammad Shehbaz Sharif (i), sostiene conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en Islamabad, Pakistán, el 25 de abril de 2026. Funcionarios de Pakistán e Irán mantuvieron una serie de encuentros el viernes y el sábado tras la llegada de la delegación iraní encabezada por Araghchi, centrados en propuestas relacionadas con posibles conversaciones entre Teherán y Washington, informaron el sábado fuentes de Pakistán. Las fuentes dijeron que la parte iraní enfatizó sus términos y propuestas durante las conversaciones, al tiempo que se comprometió a seguir participando para trazar un futuro curso de compromiso diplomático que permita poner fin al conflicto. (Xinhua/Oficina del Primer Ministro de Pakistán) (ra) (da)El primer ministro pakistaní, Muhammad Shehbaz Sharif (i), se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en Islamabad, este sábado. Foto: Xinhua.

Desde la Casa Blanca, la justificación para no enviar delegados se ha mantenido bajo estricto hermetismo, aunque fuentes cercanas al Departamento de Estado sugieren que el gobierno de Trump prefiere la "presión máxima" antes de sentarse nuevamente a negociar.

El esfuerzo de Pakistán por salvar la mesa de diálogo es visto como un intento desesperado por evitar que la inestabilidad en la región escale hacia un conflicto armado de mayores proporciones, especialmente tras los recientes movimientos militares en el Pacífico y Medio Oriente.

Siguen los ataques en Líbano

En tanto, continuaron este domingo los bombardeos en Líbano. El Ministerio de Salud informó que 14 personas murieron el domingo en ataques israelíes en el sur del país, pese al cese al fuego entre Israel y Hezbolá, apoyado por Irán y prorrogado recientemente.

Israeli soldiers walk amid destroyed buildings in Lebanon, as seen from the Israeli side of the Israel-Lebanon border, in northern Israel, April 26, 2026. REUTERS/Shir ToremSoldados israelíes caminan entre edificios destruidos en Líbano. Foto: REUTERS / Shir Torem.

En un comunicado, el ministerio indicó que entre los fallecidos figuran dos mujeres y dos niños. Además, 37 personas resultaron heridas.

Por su parte, El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en el sur del Líbano debido a un ataque con drones cargados de explosivos por parte del grupo chií Hezbolá. Es el tercero caído en combate desde el inicio del alto el fuego. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en el ataque resultaron heridos cinco militares más, entre ellos un oficial.

Una fuente militar explicó a EFE que el ataque se produjo con drones cargados con explosivos lanzados por Hezbolá. El grupo chií informó por su parte en un comunicado de que este domingo por la tarde atacó con drones un tanque israelí Merkava en la plaza de la ciudad de Taubeh y que hubo "un impacto confirmado". El Ejército israelí no detalló si se trata del mismo ataque en el que murió el soldado.

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