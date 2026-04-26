El intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca sigue bajo investigación, mientras las primeras pericias arrojan detalles clave sobre la planificación del ataque y el recorrido del agresor.
Se conocieron los primeros detalles del ataque frustrado contra Trump: quién es el sospechoso
El individuo que luego fue arrestado, viajó en tren durante días, se alojó en el mismo lugar del evento y ocultó armas. Investigan sus motivaciones.
El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, atravesó el país en tren desde California hasta Washington, en un viaje que los investigadores consideran parte de una estrategia para evitar controles de seguridad más estrictos.
Según las autoridades, Allen se hospedó en el mismo hotel donde se realizaba el evento —el Washington Hilton—, lo que le permitió ingresar con armamento sin levantar sospechas iniciales.
El plan
Las primeras reconstrucciones indican que el atacante logró introducir una escopeta, una pistola y cuchillos dentro del hotel, posiblemente utilizando su condición de huésped para evadir controles.
El episodio se desató cuando intentó atravesar un punto de seguridad cercano al salón principal, donde se encontraban Trump, funcionarios del gobierno y periodistas. En ese momento, abrió fuego y generó escenas de pánico entre los asistentes.
Un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque el impacto fue contenido por su chaleco antibalas, lo que evitó consecuencias mayores.
La rápida intervención de los equipos de seguridad permitió reducir al atacante en cuestión de minutos, antes de que pudiera ingresar al salón principal, donde se concentraban más de dos mil personas.
Viaje bajo la lupa y posibles motivaciones
Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es el trayecto del sospechoso. El uso del tren para cruzar el país —un medio menos habitual para trayectos tan extensos en Estados Unidos— abre interrogantes sobre si buscaba evitar controles aeroportuarios o el rastreo de su desplazamiento.
Además, se analizan correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentos encontrados tanto en su domicilio como en su habitación de hotel, en busca de indicios sobre su motivación.
Aunque en un primer momento no se identificó un objetivo específico, funcionarios señalaron que Allen habría intentado atacar a integrantes de la administración e incluso no se descarta que el presidente fuera un blanco potencial.
¿Atacante solitario?
Las autoridades consideran que el sospechoso actuó solo, sin vínculos confirmados con organizaciones terroristas, aunque no descartan nuevas líneas de investigación a medida que avanza el análisis de pruebas.
Allen enfrenta cargos federales por el uso de armas en un acto violento y por agresión a un agente, mientras se espera que en los próximos días se definan nuevas imputaciones.
El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos, especialmente por haberse producido en un contexto donde se concentran figuras políticas, funcionarios y periodistas de todo el país.
La investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar si existieron fallas en los controles de acceso o si el atacante logró aprovechar vacíos en el sistema de seguridad para concretar su plan.