El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido en Washington durante la cena anual de corresponsales en el hotel Washington Hilton, un evento al que asistía Donald Trump y del que el mandatario estadounidense debió ser evacuado por el Servicio Secreto. Trump salió ileso del episodio, mientras un agente recibió el impacto de un disparo en el chaleco antibalas y quedó fuera de peligro.
Milei repudió el ataque contra Donald Trump en Washington y pidió terminar con la violencia
El Gobierno argentino expresó su “enérgico repudio” al tiroteo ocurrido durante una cena en el Washington Hilton. El presidente Javier Milei manifestó alivio porque Donald Trump resultó ileso tras ser evacuado.
A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y lo presentó como un nuevo intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos. En el mismo mensaje, la Casa Rosada también cuestionó la “retórica violenta” que, según planteó, alimenta este tipo de hechos.
El incidente ocurrió en medio de la tradicional cena de la White House Correspondents’ Association. Según reconstruyeron las autoridades estadounidenses, un hombre armado irrumpió cerca del área de control de seguridad del hotel y abrió fuego, lo que activó el operativo de emergencia y provocó escenas de pánico dentro del salón.
Qué dijo el Gobierno argentino
La reacción de la Argentina fue rápida y se expresó en sintonía con otros pronunciamientos internacionales. El comunicado oficial no solo repudió el ataque, sino que además destacó que Trump hubiera salido ileso y transmitió solidaridad con las autoridades estadounidenses y con el pueblo de ese país.
La Casa Rosada aprovechó además para insertar una lectura política del hecho. Al mencionar la “retórica violenta”, el mensaje oficial buscó ubicar el episodio dentro de un clima más amplio de tensión y radicalización, una línea que también apareció en otras reacciones internacionales tras el ataque.
El tono del comunicado volvió a mostrar la cercanía política entre Milei y Trump. No fue un mensaje neutro ni puramente diplomático: combinó condena institucional, alivio por la situación personal del mandatario republicano y una lectura ideológica del atentado.
Cómo fue el tiroteo en Washington
El ataque se produjo el sábado por la noche, cuando un hombre armado con una escopeta, una pistola y cuchillos avanzó hacia la zona próxima al salón donde se desarrollaba la cena de corresponsales. El sospechoso fue detenido en el lugar e identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de California.
Trump fue retirado del evento junto a otros altos funcionarios y llevado a una zona segura dentro del hotel antes de regresar a la Casa Blanca. El episodio obligó a cancelar la velada y dejó abierta una nueva discusión sobre los protocolos de seguridad en actos de este tipo, especialmente por la magnitud política del encuentro.
Las autoridades estadounidenses informaron que el atacante habría actuado solo y que la investigación sigue en marcha para determinar el móvil. Mientras tanto, el hecho generó repercusión global y sumó mensajes de condena de distintos líderes políticos.
Un hecho con impacto internacional
El ataque en Washington no quedó acotado al escenario doméstico de Estados Unidos. La presencia de Trump en el evento, la intervención del Servicio Secreto y la circulación inmediata de imágenes del operativo convirtieron el episodio en una noticia de fuerte impacto internacional.
En ese contexto se inscribió la reacción argentina. Milei ya había mostrado en otras oportunidades su alineamiento político con Trump y volvió a hacerlo con un pronunciamiento que mezcló condena, respaldo y una advertencia contra la violencia política.
El episodio, además, reavivó el debate sobre la seguridad en actos públicos de alto perfil en Estados Unidos, en un clima político cargado y con antecedentes recientes de amenazas contra Trump.