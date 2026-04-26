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Evacuaron a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un disparo

El presidente de Estados Unidos fue retirado del evento junto a otros funcionarios luego de que un hombre armado abriera fuego en el hotel. El sospechoso fue detenido y no hubo víctimas fatales.

El episodio ocurrió mientras se llevaba adelante la cena. Créditos: REUTERS/Jonathan ErnstEl episodio ocurrió mientras se llevaba adelante la cena. Créditos: REUTERS/Jonathan Ernst
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche de la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras registrarse un incidente armado en el lugar donde se desarrollaba el evento, en Washington.

La situación generó momentos de tensión entre los asistentes, obligó a activar los protocolos de seguridad y derivó en la interrupción de una de las citas más relevantes del calendario político y mediático estadounidense.

Disparos y evacuación inmediata

El episodio ocurrió mientras se llevaba adelante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

Según la información oficial y reportes de medios internacionales, se escucharon entre cinco y ocho disparos en el área del vestíbulo, lo que activó un operativo inmediato del Servicio Secreto.

U.S. President Donald Trump, first lady Melania Trump, White House Press Secretary Karoline Leavitt and CBS News senior White House correspondent Weijia Jiang attend the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstLa situación generó momentos de tensión entre los asistentes Créditos: REUTERS/Jonathan Ernst

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, un hombre armado intentó ingresar al evento y efectuó disparos antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad. La reacción fue inmediata: agentes ingresaron al salón principal y procedieron a evacuar al presidente, a la primera dama y a otros altos funcionarios presentes.

Dentro del salón, la escena estuvo marcada por la incertidumbre. Testigos señalaron que algunos asistentes se resguardaron debajo de las mesas mientras el personal de seguridad daba instrucciones y despejaba el lugar.

El operativo permitió asegurar rápidamente la zona y trasladar a Trump fuera del edificio sin que sufriera lesiones. El sospechoso, identificado como un hombre de 31 años, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

Como consecuencia del incidente, la cena fue interrumpida y posteriormente suspendida, a la espera de una reprogramación.

Impacto del episodio

Tras la evacuación, se confirmó que Trump se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro. En declaraciones posteriores, el propio mandatario indicó que el atacante actuó solo y destacó la rápida intervención de los agentes de seguridad.

Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington, D.C., U.S. April 25, 2026. DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. REFILE - ADDING NAME OF THE SUSPECTED SHOOTER VERIFICATION: Reuters was able to verify the location from flooring and windows that match corroborating footage. Date confirmed from the government statement of the incident. No old results were posted online before April 25. FBI confirmed that National Capital Response Squad has responded to a shooting at the Washington Hilton and added that the subject is in custody.Una persona fue detenida. Créditos: Reuters

Si bien no se registraron víctimas fatales entre los asistentes, un agente del Servicio Secreto resultó herido durante el operativo, aunque se encuentra fuera de peligro gracias a la protección de su equipamiento.

El hecho se produjo en un evento de alta visibilidad pública, que reúne cada año a periodistas, funcionarios y figuras del ámbito político y cultural. En esta ocasión, la presencia de Trump tenía un significado particular, ya que era una de sus primeras participaciones en esta cena como presidente en su actual mandato.

El mandatario también se expresó a través de sus redes sociales, donde confirmó la detención del atacante y agradeció el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, sugirió que el evento podría reprogramarse en las próximas semanas, una vez superada la situación.

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