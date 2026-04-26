El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente al ataque armado ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca y optó por minimizar el episodio, al señalar que el agresor era “un loco” que se encontraba a distancia y que actuó en solitario.
Tiroteo en la cena de la Casa Blanca: Trump le restó importancia al intento de magnicidio
El presidente estadounidense restó gravedad al episodio ocurrido en Washington, donde un hombre armado fue detenido tras disparar cerca del evento. No hubo víctimas fatales y el mandatario resultó ileso.
Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de un hecho que generó alarma en Washington y obligó a activar un amplio operativo de seguridad en uno de los eventos más relevantes del calendario político y mediático estadounidense.
El ataque y la rápida respuesta de seguridad
El incidente se registró durante la noche del sábado 25 de abril en el hotel Washington Hilton, sede tradicional de la cena de corresponsales. Allí, mientras se desarrollaba el evento con la presencia de funcionarios, periodistas y figuras públicas, se escucharon disparos en la zona de ingreso y control de seguridad.
De acuerdo con la información oficial, el atacante —un hombre de 31 años— intentó avanzar armado hacia el sector donde se realizaba la gala, pero fue interceptado antes de ingresar al salón principal.
El operativo del Servicio Secreto fue inmediato. Los agentes evacuaron a Trump, a la primera dama y a otros integrantes del gobierno, trasladándolos a una zona segura dentro del edificio. La intervención permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar consecuencias mayores.
Durante el episodio, un agente resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó lesiones graves. No se registraron víctimas fatales entre los asistentes.
El sospechoso fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos del ataque. Según los primeros indicios, habría actuado sin cómplices y con un objetivo vinculado a figuras del gobierno.
El hecho provocó escenas de tensión dentro del salón, donde muchos asistentes se resguardaron debajo de las mesas ante la incertidumbre generada por los disparos. La cena fue suspendida y posteriormente se anunció su reprogramación.
La reacción de Trump y el impacto político
Tras el incidente, Trump brindó declaraciones en las que buscó restar dramatismo a lo ocurrido. El mandatario calificó al atacante como un “lobo solitario” y aseguró que no representó una amenaza directa inmediata debido a la distancia en la que se encontraba al momento de ser reducido.
En ese sentido, destacó la actuación de los equipos de seguridad y remarcó que la situación fue controlada con rapidez. “El tirador era un loco”, sostuvo en su primera evaluación pública, en línea con una estrategia discursiva orientada a transmitir normalidad institucional tras el episodio.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de eventos de alto perfil en Estados Unidos, especialmente aquellos que concentran a dirigentes políticos y autoridades nacionales.
El intento de ataque se suma a otros episodios registrados en los últimos años que involucraron al propio Trump. En 2024, durante un acto de campaña en Pensilvania, el entonces candidato resultó herido levemente en un atentado, mientras que en 2026 se registró otro incidente en su residencia de Florida.
A nivel internacional, el hecho generó una rápida reacción de dirigentes y gobiernos, que condenaron el ataque y expresaron su respaldo institucional. Las declaraciones coincidieron en rechazar la violencia política y en subrayar la necesidad de preservar los mecanismos democráticos.