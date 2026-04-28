El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la más reciente propuesta presentada por Irán para avanzar hacia el fin del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de creciente tensión y con escasas perspectivas de acuerdo en el corto plazo. La decisión se conoció luego de que el mandatario analizara la iniciativa junto a su equipo de seguridad nacional.
Trump rechaza la propuesta de Irán para terminar la guerra en Medio Oriente
El presidente de Estados Unidos descartó la última iniciativa presentada por Teherán al considerar que no aborda el programa nuclear iraní, uno de los puntos centrales para Washington. La negociación permanece estancada.
Según trascendió, la Casa Blanca considera que el planteo iraní resulta insuficiente, principalmente porque no incluye el tratamiento inmediato del programa nuclear, un aspecto que Washington define como condición central para cualquier entendimiento duradero.
Un desacuerdo centrado en el programa nuclear
La propuesta impulsada por Irán contemplaba una salida escalonada al conflicto: en primer lugar, el cese de las hostilidades y la resolución de disputas vinculadas al tránsito marítimo en el Golfo, para luego avanzar en otras cuestiones de fondo.
Sin embargo, esta secuencia no fue aceptada por la administración estadounidense. Desde el entorno de Trump señalaron que cualquier acuerdo debe abordar desde el inicio el desarrollo nuclear iraní, considerado un punto crítico para la seguridad regional e internacional.
El desacuerdo en torno a este eje se convirtió en el principal obstáculo para retomar las negociaciones. Mientras Irán propone postergar ese debate, Estados Unidos insiste en incluirlo como condición previa, lo que dificulta la construcción de consensos.
Fuentes oficiales indicaron que el mandatario estadounidense analizó la propuesta en una reunión en la Casa Blanca y expresó su disconformidad con los términos planteados. La postura fue resumida en que el plan “no satisface” los objetivos estratégicos de Washington.
Negociaciones trabadas
El rechazo de la propuesta iraní se produce en un escenario de negociaciones frágiles y con mediaciones internacionales en marcha. En las últimas semanas, distintos actores buscaron acercar posiciones, aunque sin resultados concretos.
Incluso, la administración estadounidense decidió suspender iniciativas diplomáticas previstas, como una visita de enviados especiales a Pakistán, lo que refleja un enfriamiento en los intentos de mediación.
En paralelo, autoridades iraníes mantuvieron contactos con aliados regionales y potencias como Rusia, en busca de respaldo frente al conflicto. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para sostener su posición en la negociación.
El conflicto, que se desarrolla desde principios de 2026 tras una escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, continúa generando impactos más allá del plano político. La interrupción del comercio y las tensiones en el estrecho de Ormuz afectan el suministro energético global y presionan al alza los precios del petróleo.
En este contexto, especialistas coinciden en que la falta de avances diplomáticos aumenta la incertidumbre y prolonga un escenario de inestabilidad regional. La ausencia de acuerdos también complica la normalización de rutas comerciales clave.
Por el momento, no hay indicios de una pronta reanudación de las conversaciones en términos concretos. Las diferencias estructurales entre ambas posiciones —especialmente en torno al programa nuclear— siguen siendo el principal punto de bloqueo.