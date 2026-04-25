Medio Oriente

Estados Unidos e Irán retoman las negociaciones en plena crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner viajarán a Pakistán el sábado para retomar las negociaciones de paz con Irán. Los dos partirán de Washington el sábado por la mañana.