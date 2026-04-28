Emiratos Árabes Unidos anunció que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir de mayo, en una decisión que se produce en medio de la crisis energética global derivada del conflicto en Medio Oriente.
Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida de la OPEP en plena crisis energética global
El país del Golfo dejará la organización a partir de mayo, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y el impacto sobre el suministro mundial de petróleo.
El movimiento introduce un nuevo factor de incertidumbre en el mercado internacional del crudo, ya afectado por la caída de la producción y las dificultades logísticas en la región.
El anuncio fue confirmado por autoridades del país, que señalaron que la medida responde a una estrategia energética propia y no fue coordinada con otros miembros del bloque. La salida se concretará en un momento particularmente sensible, con precios en alza y tensiones geopolíticas que impactan directamente en la oferta global.
Un cambio estratégico en medio de la crisis
La decisión de Emiratos Árabes Unidos se inscribe en un escenario de fuerte inestabilidad. La guerra en Medio Oriente alteró la producción y el transporte de petróleo, especialmente por las dificultades en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
Este contexto generó una reducción significativa en la oferta de crudo. Según datos recientes, la producción de la OPEP cayó cerca de un 27,5% en marzo, en gran parte por el impacto del conflicto sobre la infraestructura y el transporte.
En ese marco, Emiratos —uno de los principales productores de la región— optó por avanzar con una política energética independiente. La decisión también refleja tensiones internas dentro del bloque y diferencias sobre cómo responder a la crisis.
Autoridades emiratíes indicaron que la salida apunta a priorizar su estrategia a largo plazo en materia de producción y diversificación energética. Al mismo tiempo, remarcaron que no implica necesariamente un alejamiento del mercado internacional, sino un cambio en la forma de coordinar su política petrolera.
Consecuencias para la OPEP y el mercado global
La salida de Emiratos Árabes Unidos representa un golpe para la OPEP, que históricamente ha tenido un rol central en la regulación de la oferta de petróleo y, por extensión, en la formación de precios a nivel global.
El retiro de uno de sus miembros relevantes podría debilitar la capacidad del grupo para coordinar decisiones en un momento en el que el mercado atraviesa fuertes tensiones. Según especialistas, la medida podría afectar la cohesión interna del bloque y generar mayor volatilidad en los precios del crudo.
Además, el contexto internacional agrava el impacto. El conflicto en la región no solo redujo la producción, sino que también encareció el transporte y limitó el acceso a rutas estratégicas. La interrupción parcial del flujo energético ha llevado a que distintos países enfrenten dificultades de abastecimiento y aumentos en los costos.
En paralelo, la alianza OPEP+ —que incluye a otros productores como Rusia— había acordado incrementos en la producción para estabilizar el mercado, aunque con resultados limitados debido a las restricciones operativas derivadas de la guerra.
La decisión de Emiratos se interpreta también como un reflejo de las tensiones políticas en la región. Informes recientes señalan que el país busca mayor autonomía en un escenario donde las respuestas coordinadas no han logrado contener los efectos de la crisis.