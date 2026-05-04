La relación entre Washington y la Santa Sede atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a Roma para reunirse con el papa León XIV en un intento por descomprimir una escalada de tensión que tomó volumen en las últimas semanas y que expuso diferencias profundas en torno a conflictos internacionales.
Estados Unidos busca bajar el conflicto con el Vaticano: Rubio se reunirá con el papa León XIV
El encuentro previsto para el jueves apunta a abrir canales de diálogo tras semanas de cruces públicos, con impacto político global.
El encuentro, que aún no fue oficializado por el Vaticano pero sí confirmado por fuentes diplomáticas, se realizará el jueves próximo. Además del cara a cara con el Pontífice, Rubio mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en lo que se perfila como una misión con múltiples objetivos políticos.
La iniciativa se produce luego de un cruce inusual entre el presidente estadounidense Donald Trump y el Papa, que incluyó cuestionamientos públicos y declaraciones de alto voltaje. El episodio marcó un quiebre en un vínculo históricamente cuidadoso entre ambas estructuras de poder.
Un conflicto que escaló en semanas
La tensión se disparó a partir de declaraciones críticas de sectores cercanos al Vaticano sobre la política exterior de Estados Unidos, en especial vinculadas a conflictos en Medio Oriente. La reacción de Trump fue inmediata y contundente, con críticas directas hacia León XIV que incluyeron cuestionamientos personales y políticos.
Desde el entorno papal evitaron profundizar la confrontación, aunque el propio Pontífice respondió con un mensaje que buscó marcar límites sin entrar en la lógica del enfrentamiento. “No soy político, pero no le temo a ninguna administración”, sostuvo, en una frase que tuvo amplia repercusión internacional.
El intercambio derivó en un clima de creciente incomodidad diplomática, con actores internacionales que comenzaron a manifestar preocupación. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como “inaceptables” los dichos del mandatario estadounidense, lo que sumó otro frente de conflicto para la Casa Blanca en Europa.
En ese escenario, la llegada de Rubio aparece como un intento de reconstruir puentes y evitar que la tensión escale a niveles que puedan afectar relaciones estratégicas más amplias, tanto políticas como institucionales.
Roma, el otro frente que preocupa a Washington
La agenda del funcionario estadounidense no se limitará al Vaticano. También mantendrá reuniones con autoridades italianas, en un contexto donde la relación bilateral sufrió impactos recientes tras declaraciones de Trump sobre la posible retirada de tropas estadounidenses en territorio europeo.
Italia alberga actualmente varias bases militares de Estados Unidos, con miles de efectivos desplegados. La eventual reducción de esa presencia generó inquietud en el gobierno de Meloni, que busca garantías en materia de defensa y seguridad en un contexto internacional complejo.
El Vaticano, por su parte, mantiene una postura firme en defensa del diálogo, el multilateralismo y la paz, con críticas constantes a las escaladas bélicas y al uso de la fuerza en conflictos internacionales. Esa mirada, expresada en reiteradas intervenciones del Papa, constituye uno de los principales puntos de fricción con la administración estadounidense.
A pesar de las diferencias, en la Santa Sede predomina la voluntad de evitar una confrontación abierta. La reunión con Rubio se inscribe en esa lógica: abrir canales, reducir tensiones y sostener un vínculo que, más allá de los conflictos coyunturales, tiene un peso global significativo.