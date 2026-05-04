#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Diplomacia en tensión

Estados Unidos busca bajar el conflicto con el Vaticano: Rubio se reunirá con el papa León XIV

El encuentro previsto para el jueves apunta a abrir canales de diálogo tras semanas de cruces públicos, con impacto político global.

Marco Rubio viajará al Vaticano para reunirse con el Papa en medio de la tensión diplomática.Marco Rubio viajará al Vaticano para reunirse con el Papa en medio de la tensión diplomática.
Seguinos en
Por: 

La relación entre Washington y la Santa Sede atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a Roma para reunirse con el papa León XIV en un intento por descomprimir una escalada de tensión que tomó volumen en las últimas semanas y que expuso diferencias profundas en torno a conflictos internacionales.

El encuentro, que aún no fue oficializado por el Vaticano pero sí confirmado por fuentes diplomáticas, se realizará el jueves próximo. Además del cara a cara con el Pontífice, Rubio mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en lo que se perfila como una misión con múltiples objetivos políticos.

La iniciativa se produce luego de un cruce inusual entre el presidente estadounidense Donald Trump y el Papa, que incluyó cuestionamientos públicos y declaraciones de alto voltaje. El episodio marcó un quiebre en un vínculo históricamente cuidadoso entre ambas estructuras de poder.

La llegada del pontífice se produce en un contexto complejo para CamerúnLeón XIV busca sostener el diálogo pese a los cruces con la Casa Blanca en las últimas semanas.

Un conflicto que escaló en semanas

La tensión se disparó a partir de declaraciones críticas de sectores cercanos al Vaticano sobre la política exterior de Estados Unidos, en especial vinculadas a conflictos en Medio Oriente. La reacción de Trump fue inmediata y contundente, con críticas directas hacia León XIV que incluyeron cuestionamientos personales y políticos.

Desde el entorno papal evitaron profundizar la confrontación, aunque el propio Pontífice respondió con un mensaje que buscó marcar límites sin entrar en la lógica del enfrentamiento. “No soy político, pero no le temo a ninguna administración”, sostuvo, en una frase que tuvo amplia repercusión internacional.

Mirá tambiénMeloni calificó de "inaceptables" las declaraciones de Trump hacia el Papa

El intercambio derivó en un clima de creciente incomodidad diplomática, con actores internacionales que comenzaron a manifestar preocupación. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como “inaceptables” los dichos del mandatario estadounidense, lo que sumó otro frente de conflicto para la Casa Blanca en Europa.

En ese escenario, la llegada de Rubio aparece como un intento de reconstruir puentes y evitar que la tensión escale a niveles que puedan afectar relaciones estratégicas más amplias, tanto políticas como institucionales.

Roma, el otro frente que preocupa a Washington

La agenda del funcionario estadounidense no se limitará al Vaticano. También mantendrá reuniones con autoridades italianas, en un contexto donde la relación bilateral sufrió impactos recientes tras declaraciones de Trump sobre la posible retirada de tropas estadounidenses en territorio europeo.

U.S. President Donald Trump gestures as he arrives at Joint Base Andrews, U.S., May 3, 2026. REUTERS/Nathan HowardEl Vaticano y Estados Unidos intentan recomponer un vínculo clave en el escenario global. Foto: Reuters

Italia alberga actualmente varias bases militares de Estados Unidos, con miles de efectivos desplegados. La eventual reducción de esa presencia generó inquietud en el gobierno de Meloni, que busca garantías en materia de defensa y seguridad en un contexto internacional complejo.

Mirá tambiénEstados Unidos: el Papa nombró obispo a un antiguo inmigrante indocumentado

El Vaticano, por su parte, mantiene una postura firme en defensa del diálogo, el multilateralismo y la paz, con críticas constantes a las escaladas bélicas y al uso de la fuerza en conflictos internacionales. Esa mirada, expresada en reiteradas intervenciones del Papa, constituye uno de los principales puntos de fricción con la administración estadounidense.

A pesar de las diferencias, en la Santa Sede predomina la voluntad de evitar una confrontación abierta. La reunión con Rubio se inscribe en esa lógica: abrir canales, reducir tensiones y sostener un vínculo que, más allá de los conflictos coyunturales, tiene un peso global significativo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Estados Unidos
Donald Trump
Religión
Roma
Italia
Vaticano
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro