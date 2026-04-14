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Meloni calificó de "inaceptables" las declaraciones de Trump hacia el Papa

La primera ministra italiana salió en defensa de León XIV tras las críticas del mandatario estadounidense, profundizando la tensión diplomática entre Roma y Washington.

Meloni calificó de "inaceptables" las declaraciones de Trump hacia el Papa. Crédito: Reuters.Meloni calificó de "inaceptables" las declaraciones de Trump hacia el Papa. Crédito: Reuters.
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “inaceptables” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Papa León XIV, en un nuevo foco de tensión diplomática.

Trump cuestionó duramente al Sumo Pontífice, al tildarlo de “débil” en materia de delincuencia y de “pésimo en política exterior”, lo que generó un fuerte rechazo en Italia y en distintos sectores del arco político europeo.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump, next to U.S. Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr., makes an announcement linking autism to childhood vaccines and to the use of popular pain medication Tylenol for pregnant women and children, claims which are not backed by decades of science, at the White House, in Washington, D.C., U.S., September 22, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoTrump tildó al Papa de "débil" en materia de delincuenca y de “pésimo en política exterior”. Crédito: Reuters.

La reacción de Meloni fue la más contundente dentro de una respuesta prácticamente unánime de la dirigencia italiana, que abarcó desde la ultraderecha hasta la izquierda. La mandataria consideró que los dichos del efe de la Casa Blanca cruzan un límite al involucrar a una figura central de la Iglesia Católica.

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El impacto también se reflejó en los medios italianos. El diario Corriere della Sera advirtió que “golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana”, en referencia a las posibles consecuencias diplomáticas del episodio.

FILE PHOTO: Pope Leo XIV meets Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, at the Vatican, July 2, 2025. Vatican Media/­Francesco Sforza/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File PhotoMeloni defendió al Papa León XIV. Crédito: Reuters.

Lejos de retroceder, Trump redobló sus críticas y aseguró que no pedirá disculpas al Papa, lo que mantiene abierta la controversia y profundiza el conflicto.

El cruce suma tensión a la relación entre Italia y Estados Unidos, en un contexto donde la figura del Papa continúa siendo un símbolo clave no solo religioso, sino también político y cultural para gran parte de la sociedad italiana.

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