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Mensaje desde el Vaticano

El Papa León XIV pidió paz urgente y llamó a proteger a civiles en los conflictos armados

Ante una multitud en el Vaticano, lanzó un mensaje contundente por la paz global, reclamó el fin de los conflictos armados y pidió avanzar en diálogos urgentes para proteger a la población civil.

El Pontífice pidió proteger a civiles y frenar los conflictos armados en el mundo.El Pontífice pidió proteger a civiles y frenar los conflictos armados en el mundo.
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El Papa León XIV lanzó este domingo un fuerte llamado a la paz mundial al recordar el principio de humanidad, que implica la obligación moral de proteger a la población civil frente a los efectos devastadores de la guerra.

El mensaje fue pronunciado tras el rezo del Regina Caeli ante unos 18 mil fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, donde el Pontífice centró su discurso en los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo y en el sufrimiento de millones de personas.

People attend the Easter Mass led by Pope Leo XIV in St. Peter's Square at the Vatican, April 5, 2026. REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAYEl mensaje incluyó un llamado urgente al diálogo en Sudán, Ucrania y Líbano.

En ese marco, hizo especial hincapié en el tercer aniversario del inicio de la guerra en Sudán, al expresar con tono contundente: “¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!”.

El líder de la Iglesia católica renovó su pedido urgente a las partes enfrentadas para que cesen las hostilidades y avancen hacia una instancia de diálogo. “Callen las armas e inicien, sin precondiciones, un diálogo sincero destinado a detener cuanto antes esta guerra fratricida”, reclamó.

Un llamado global ante conflictos que no cesan

Durante su alocución, el Pontífice también se refirió a la situación en Ucrania, donde volvió a pedir a la comunidad internacional que sostenga el apoyo humanitario y acompañe a la población afectada.

En ese sentido, expresó su deseo de que “la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos”, en una referencia directa al impacto social y emocional que deja el conflicto armado.

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Asimismo, dirigió su mirada hacia Líbano, país que atraviesa un contexto de creciente tensión. Allí instó a las partes a “cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica”, en medio de un escenario marcado por el dolor y la incertidumbre.

El mensaje papal volvió a poner en el centro del debate internacional el rol de los organismos multilaterales y de las potencias mundiales en la resolución de conflictos que se prolongan en el tiempo sin respuestas concretas.

Viaje a África y pedido de oración

En el tramo final de su intervención, el Papa pidió a los fieles que lo acompañen con la oración en el marco de su próximo viaje apostólico al continente africano, que comenzará el 13 de abril.

La gira incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en una agenda centrada en fortalecer los vínculos pastorales y visibilizar las realidades sociales de la región.

Pope Leo XIV speaks to the media as he leaves the papal residence to head back to the Vatican, in Castel Gandolfo, Italy, March 31, 2026. REUTERS/Remo CasilliFuerte mensaje del Papa León XIV por la paz mundial y el fin de las guerras

El nuevo llamamiento del líder religioso se inscribe en una línea histórica de la Iglesia que promueve la paz, el diálogo y la defensa de los más vulnerables, en un contexto global atravesado por conflictos prolongados y crisis humanitarias.

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