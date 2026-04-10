El Vaticano se prepara para uno de los eventos más significativos del calendario eclesiástico de este año. El papa León XIV iniciará el próximo lunes su primera gran gira internacional por el continente africano, un periplo de 11 días que lo llevará a recorrer más de 18.000 kilómetros.
El papa León XIV inicia una histórica gira por África
El pontífice estadounidense visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En 11 días, brindará 11 discursos y siete misas enfocadas en el diálogo interreligioso y la paz.
Esta travesía, que concluirá el 23 de abril, no solo es la más ambiciosa de su pontificado desde su elección el año pasado, sino que también busca consolidar puentes en regiones marcadas por tensiones políticas y sociales.
El itinerario oficial incluye paradas estratégicas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Durante su estancia, el Santo Padre tiene previsto pronunciar un total de 11 discursos, presidir siete misas multitudinarias y visitar una docena de ciudades, llevando un mensaje de reconciliación en un contexto global atravesado por crisis energéticas y conflictos bélicos.
Argelia y el diálogo con el Islam
La primera escala del viaje será Argelia, un destino con una carga simbólica sin precedentes. León XIV se convertirá en el primer pontífice en visitar este país donde el islam es la religión de Estado. Uno de los momentos más esperados será su encuentro con el presidente Abdelmadjid Tebboune y su visita a la Gran Mezquita de Argel.
La agenda en suelo argelino también contempla un fuerte componente espiritual y de memoria histórica. El Papa se reunirá con la orden agustiniana en Annaba y rendirá homenaje a los 19 religiosos asesinados durante la guerra civil de los años 90, reforzando la idea de una Iglesia que acompaña el sufrimiento de sus comunidades.
Mediación en Camerún y justicia social en Angola
En Camerún, el foco estará puesto en la paz y la reconciliación. El país atraviesa un conflicto persistente en sus regiones anglófonas que ya cumple casi una década.
Bajo estrictas medidas de seguridad, León XIV se trasladará a Bamenda, epicentro de la violencia, para celebrar una misa y abogar por el cese de las hostilidades. La Iglesia católica, que asiste a casi el 40% de la población local, ha sido un actor clave en la mediación de esta crisis.
Posteriormente, en Angola, el mensaje del pontífice girará en torno a la economía ética. En una nación rica en petróleo y minerales, pero con índices de pobreza alarmantes tras décadas de guerra civil, el Papa enfatizará la necesidad de una distribución equitativa de la riqueza y el combate frontal contra la corrupción.
El cierre en Guinea Ecuatorial
La etapa final de la gira tendrá lugar en Guinea Ecuatorial. Se trata de una visita delicada desde el punto de vista diplomático, dado que el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo permanece en el poder desde 1979. Para los fieles locales, la llegada del Papa es un evento histórico que no se repetía desde la visita de Juan Pablo II hace casi medio siglo.
En Malabo, los preparativos son totales. A pesar de los desafíos logísticos y el riesgo de interpretaciones políticas, el entorno del Vaticano asegura que la prioridad de León XIV es el contacto directo con los fieles y el fortalecimiento de la labor humanitaria de la Iglesia en el continente.