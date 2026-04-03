Gesto de fe y tradición

El Papa León XIV lavó los pies a 12 sacerdotes en el inicio del Triduo Pascual

En una jornada marcada por el simbolismo y la solemnidad, el Sumo Pontífice encabezó la misa de la Cena del Señor. Con un mensaje centrado en la vocación de servicio y el retorno a las formas clásicas de la liturgia, el sucesor de Pedro instó a la Iglesia a 'despojarse de las jerarquías para abrazar la entrega'.