El papa León XIV exhortó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a buscar una “salida” para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a la vez que hizo un llamamiento a los líderes mundiales a retomar el diálogo.
El Papa León XIV insta a que Trump busque una “salida” de la guerra
Desde Castel Gandolfo, el Pontífice pide a líderes mundiales que busquen soluciones pacíficas para acabar con el conflicto que afecta a millones de inocentes.
En declaraciones a los periodistas en las afueras de su residencia en Castel Gandolfo, cerca de Roma, el sumo pontífice, nacido en Estados Unidos, dijo: “Me han dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra. Ojalá esté buscando una salida. Ojalá esté buscando una manera de disminuir la violencia y los bombardeos, lo cual contribuiría significativamente a erradicar el odio que se está generando y que aumenta constantemente en Oriente Medio y en otros lugares”.
A pocos días de la celebración de la Pascua, el Papa relanzó desde Castel Gandolfo un llamado a la paz para un mundo herido por los conflictos y la violencia.
En una declaración ofrecida esta tarde, 31 de marzo, a los periodistas frente a Villa Barberini, el Pontífice se dirigió a todos los líderes del mundo para exhortarlos: “Vuelvan a la mesa para dialogar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos maneras de reducir la violencia que estamos alimentando. Y que la paz, especialmente en Pascua, habite en nuestros corazones”, indicó Vatican News.
Precisamente la Pascua, recuerda el sumo pontífice, “debería ser el tiempo más santo y sagrado de todo el año. Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes, incluso de niños inocentes”.
“Continuamente hacemos un llamado a la paz, pero lamentablemente muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra”, subrayó el Pontífice, quien por ello pide a todos, “especialmente a los cristianos”, que “vivan estos días reconociendo que Cristo sigue crucificado hoy, que Cristo sigue sufriendo hoy en los inocentes, especialmente en quienes sufren por la violencia, el odio y la guerra”.