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León XIV: "No se puede justificar la guerra en el nombre de Dios"

En su primera Misa de Domingo de Ramos, el Santo Padre rechazó el uso del nombre de Dios para validar conflictos armados y llamó a la comunidad internacional a buscar caminos de paz genuinos.

Mensaje del Sumo Pontífice en el Domingo de Ramos. Crédito: Reuters.Mensaje del Sumo Pontífice en el Domingo de Ramos. Crédito: Reuters.
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El papa León XIV rechazó de forma tajante los intentos de instrumentalizar a Dios como una justificación para la guerra, durante su primera Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

Las declaraciones del pontífice, las primeras en el marco de su semana inaugural de Pascua desde su elección, se interpretaron como una respuesta directa a la actual administración de los Estados Unidos y al recrudecimiento de las hostilidades con Irán.

Pope Leo XIV waves as he rides past people holding branches after Palm Sunday Mass in Saint Peter's Square at the Vatican, March 29, 2026. REUTERS/Remo CasilliEl Santo Padre rechazó el uso del nombre de Dios para validar conflictos armados. Crédito: Reuters.

Definiciones contundentes

Ante una multitud de fieles, el primer Papa nacido en territorio estadounidense sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

En un discurso marcado por la tensión geopolítica en Medio Oriente, el Santo Padre afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a Dios para justificar la guerra”.

Durante su alocución, León XIV citó al difunto obispo italiano Antonio "Tonino" Bello, reconocido defensor de la paz que se opuso férreamente a la Guerra del Golfo en la década del 90.

Estas palabras marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.

Pope Leo XIV kneels during Palm Sunday Mass in Saint Peter's Square at the Vatican, March 29, 2026. REUTERS/Francesco Fotia TPX IMAGES OF THE DAYEl papa León XIV llamó a la comunidad internacional a buscar caminos de paz genuinos. Crédito: Reuters.

El llamado de León XIV a la desescalada global

El inicio de la Semana Santa se vio condicionado por el impacto directo del conflicto en la región. Si bien en el Vaticano se realizó la tradicional procesión de palmas, la histórica peregrinación en Jerusalén fue cancelada por razones de seguridad.

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Al respecto, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de dicha ciudad, lamentó que “debido a la guerra, este año no hemos podido realizar la tradicional peregrinación de Cuaresma”.

De esta manera, el pontífice inició las celebraciones litúrgicas con un llamado urgente a la desescalada y una crítica frontal a la validación religiosa de la violencia armada.

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