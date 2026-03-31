Mientras la diplomacia parece estancada tras el rechazo de Teherán a la propuesta de paz de 15 puntos presentada por Washington, la realidad en el terreno muestra una aceleración de los movimientos militares.
Isla de Jark: el punto clave que Estados Unidos busca controlar para frenar a Irán
En diálogo con CyD Litoral, Joaquín Bernardis analizó el despliegue de tropas aerotransportadas y la preocupación de las potencias europeas por el programa nuclear y los misiles balísticos iraníes.
Según explicó el especialista Joaquín Bernardis en CyD Litoral, Estados Unidos ha reforzado su presencia en la región, no solo manteniendo los 30.000 soldados ya desplegados, sino sumando unidades aerotransportadas de despliegue rápido.
El foco de atención, según Bernardis, está puesto ahora en un punto geográfico crítico: la Isla de Jark. "Es un lugar estratégico para Irán, donde se encuentran gran parte de sus reservas de hidrocarburos y la logística para exportar a través del Estrecho de Ormuz", detalló el analista.
La toma de control de esta isla sería la herramienta de presión definitiva de la administración de Donald Trump para obligar al gobierno de Alí Jamenei a sentarse a negociar.
El dilema electoral y los fantasmas de Irak
A pesar de la demostración de fuerza, el contexto interno en Estados Unidos juega un papel determinante. Al ser un año electoral, el Partido Republicano mide con cautela cualquier acción que implique una invasión terrestre.
"Una intervención directa genera malos recuerdos de las experiencias en Irak y Afganistán", recordó Bernardis, sugiriendo que, por ahora, el despliegue funciona principalmente como una poderosa herramienta de presión.
En cuanto a los apoyos internacionales, el panorama es dividido. Mientras el Reino Unido se mantiene como el aliado militar más estrecho de Washington, figuras como Pedro Sánchez en España y el Papa León XIV abogan por una salida negociada para frenar la escalada.
La "amenaza invisible": 450 kilos de uranio
Uno de los puntos más inquietantes del análisis de Bernardis es el estado actual del programa nuclear iraní. Si bien se estima que las fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel han logrado neutralizar el 80% de las defensas antiaéreas de Irán, el objetivo principal sigue siendo incierto.
"La mayor preocupación europea es el desarrollo de misiles balísticos y el uranio enriquecido. No se sabe dónde están esos 450 kilos de uranio; eso sigue oculto", advirtió el especialista. La capacidad de alcance de la tecnología iraní es tal que, tras los ataques a la base de Diego García, se estima que un misil balístico de Teherán podría impactar incluso en ciudades como Londres.
Impacto en la economía local
El conflicto, aunque lejano geográficamente, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de los santafesinos. La inestabilidad en el Golfo ha provocado un disparo en el precio internacional del petróleo, lo que se traslada de manera casi inmediata a los surtidores de combustible en Argentina.
"Son temas que nos tocan de cerca", concluyó Bernardis, subrayando que la seguridad energética global depende hoy de los movimientos en este tablero de ajedrez geopolítico.