Irán rechazó el plan de tregua de Estados Unidos por considerarlo irrealista

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó este lunes el reciente plan de tregua propuesto por Estados Unidos, calificándolo de “muy excesivo, poco realista e irrazonable”.
El portavoz de la cancillería, Esmaeil Baghaei, calificó las exigencias estadounidenses como excesivas e inviables y detalló que hasta el momento no hubo contacto directo con Teherán.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó este lunes el reciente plan de tregua propuesto por Estados Unidos, calificándolo de “muy excesivo, poco realista e irrazonable”.
Durante la conferencia de prensa semanal en Teherán, el funcionario detalló que la propuesta consiste en 15 puntos, entregados a través de intermediarios, con el objetivo de poner fin al conflicto actual en Medio Oriente.
Baghaei subrayó que, a diferencia de Washington, cuya postura cambia constantemente, la posición de Irán ha sido clara desde el inicio: “Sabemos muy bien cuál es nuestro marco deseado. Los materiales que se nos han transmitido bajo diversos títulos, incluido el ‘plan de 15 puntos’, incluyen principalmente demandas muy excesivas, poco realistas e irrazonables”, señaló.
El portavoz criticó la inconsistencia estadounidense en materia diplomática: “Sus funcionarios hacen y demuestran comentarios y comportamientos contradictorios, mientras que Irán ha mantenido su postura coherente desde el principio”, explicó Baghaei.
Según indicó, la propuesta norteamericana no refleja las expectativas de su país y contiene exigencias que no pueden ser aceptadas bajo las condiciones actuales.
Baghaei aclaró que hasta el momento no ha habido negociaciones directas con Estados Unidos. Desde la última ronda en Ginebra, el 26 de febrero, Irán ha recibido mensajes de disposición para negociar a través de intermediarios, incluido Pakistán. Sin embargo, el país persa no participó en reuniones celebradas por Pakistán con la presencia de Estados vecinos.
El portavoz indicó que Irán evaluará el plan y dará a conocer su conclusión “de manera apropiada en el momento oportuno”, manteniendo abierta la posibilidad de futuras decisiones diplomáticas, pero sin comprometerse a aceptar las demandas actuales.