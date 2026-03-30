Tensión en Medio Oriente

Estados Unidos despliega tropas terrestres en Irán y crece la amenaza de una invasión

La llegada de 3.500 soldados al Golfo Pérsico marca el inicio de una fase crítica en el conflicto. Donald Trump evalúa la orden de ataque mientras Teherán advierte que convertirá a los militares en "alimento para tiburones".