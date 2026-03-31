Video: Estados Unidos bombardeó un arsenal estratégico en Irán con bombas "antibúnker"
El ataque, centrado en la ciudad de Isfahán, fue confirmado tras la difusión de imágenes que muestran explosiones masivas. Washington asegura haber golpeado más de 10.000 objetivos militares en el último mes
Estados Unidos bombardeó un arsenal estratégico en Irán con bombas "antibúnker".
La escalada bélica en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico de intensidad. Según informaron fuentes oficiales a The Wall Street Journal, las fuerzas de Estados Unidos ejecutaron un ataque masivo contra un importante depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahán.
La operación se destacó por el uso de un número considerable de bombas "antibúnker" de 2.000 libras, diseñadas específicamente para destruir instalaciones subterráneas reforzadas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, validó la magnitud de la ofensiva a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde publicó un video que muestra una sucesión de explosiones iluminando el cielo nocturno en territorio iraní. Estas imágenes coinciden con los informes de las agencias internacionales sobre el impacto en centros logísticos clave del régimen de Teherán.
Ofensiva sistemática
El bombardeo en Isfahán no es un hecho aislado, sino parte de una campaña de desgaste sin precedentes. Desde Washington afirmaron que sus fuerzas han alcanzado más de 10.000 instalaciones militares iraníes durante el último mes. Por su parte, el Ejército de Israel reportó haber atacado otros 3.000 objetivos vinculados a la infraestructura de Irán en el mismo período.
El uso de las denominadas "municiones penetrantes" sugiere que el Pentágono busca neutralizar no solo el armamento superficial, sino también los centros de comando y almacenes de misiles que Irán mantiene bajo tierra para protegerlos de ataques aéreos convencionales.
El ataque fue confirmado por Donald Trump en Truth Social con la publicación de un video.
El mensaje de Trump a sus aliados
Tras la difusión de las imágenes del ataque, el mandatario estadounidense publicó un mensaje cargado de reproches hacia los países que decidieron mantenerse al margen del conflicto, mencionando específicamente al Reino Unido. Trump vinculó la escasez de combustible causada por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz con la falta de apoyo militar.
"Todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes: Número 1, cómprenle a EE. UU., tenemos de sobra; y Número 2, junten algo de valor rezagado, vayan al Estrecho y simplemente TÓMENLO", sentenció el presidente.
En su declaración, Trump fue tajante respecto al futuro de la cooperación militar: "Tendrán que empezar a aprender cómo luchar por sí mismos, los EE. UU. ya no estarán allí para ayudarlos, tal como ustedes no estuvieron allí para nosotros".
El mensaje de Trump a sus aliados. Crédito: Reuters.
Un escenario de incertidumbre energética
La postura de la Casa Blanca marca un quiebre en la doctrina de defensa tradicional. Al asegurar que "Irán ha sido, esencialmente, diezmado" y que "la parte difícil ya está hecha", el presidente instó a las naciones europeas a resolver por su cuenta sus necesidades de abastecimiento energético.
"¡Vayan a buscar su propio petróleo!", concluyó Trump, dejando en claro que la estrategia de su administración prioriza el aislamiento operativo de Irán y la autosuficiencia de sus aliados, en un contexto donde el control del flujo de crudo en el Estrecho de Ormuz sigue siendo la principal preocupación de la economía global.