Conflicto bélico

Guerra de gas y armas: el enfrentamiento entre Argelia y Francia que sacude a Europa

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, el gobierno argelino elevó el tono contra París con movimientos militares en la costa norte. El histórico conflicto por el pasado colonial y el apoyo francés a Marruecos en el Sahara Occidental detonaron una crisis que amenaza la estabilidad energética de Europa.