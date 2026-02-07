#HOY:

Francia y Canadá abrieron consulados en Groenlandia

La decisión responde a que ambos países se oponen a al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quién ha manifestado su ambición de comprar la isla danesa.

La bandera de Canadá ya habia sido izada temporalmente antes de la apertura del consulado canadiense en Nuuk.
Por: 

Francia y Canadá, que se oponen a los planes del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, abrieron este viernes (06.02.2026) sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, en un claro reconocimiento para el gobierno local.

Francia y Canadá, que se oponen a los planes de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

"Es un día muy importante para nosotros como país", afirmó la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, durante un acto en el que se izó la bandera de su país.

El nuevo cónsul general de Francia, Jean-Noël Poirier, ya llegó este viernes a Nuuk para asumir oficialmente sus funciones.

Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciaron recientemente un "marco" con miras a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Por su parte, Dinamarca y Groenlandia rechazan cualquier concesión en materia de soberanía, una posición que recibió el apoyo de países europeos.

La decisión francesa ya había sido anunciada en junio durante una visita a Nuuk del presidente Emmanuel Macron.

