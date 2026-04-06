Este lunes se cumplen 39 años de la última visita de un papa a suelo argentino, siendo el 6 de abril de 1987 la fecha en que Juan Pablo II estuvo en el país por segunda vez en la década.
A 39 años de la última visita de un papa a Argentina, ¿cuándo podría arribar León XIV?
El 6 de abril de 1987 se registró la llegada de Juan Pablo II al país por segunda vez en la década. Desde entonces, y con Francisco de por medio, no regresó un Sumo Pontífice. Así lo contaba El Litoral.
Había arribado en 1982, pero repitió destino luego del regreso de la democracia y con un viaje apostólico que se dio en el marco de una “gira” iniciada el 31 de marzo y que incluyó Montevideo en Uruguay y una serie de ciudades en Chile.
En Argentina, estuvo en Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná, Rosario y Buenos Aires, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud. Su recorrido no es sorpresa ya que fue el que más kilómetros realizó fuera de Italia.
Cómo lo mostraba El Litoral
Dentro de las características del viaje, se detalló que el papa Juan Pablo II arribó al país aproximadamente a las 16 horas de aquella jornada y a las 18 fue recibido por el presidente Ricardo Alfonsín, junto a su esposa María Lorenza Barreneche y el Gabinete.
“Cinco años después de su primer viaje, iniciará hoy su segunda visita a la Argentina que, si bien movilizará a centenares de miles de feligreses, no tendrá las dramáticas connotaciones de 1982 cuando bajo un régimen militar y en medio de la guerra por las Malvinas el país aguardaba con expectativa su mensaje de paz. Su llegada coincidirá con el recrudecimiento de actos de violencia de origen desconocido que alcanzaron incluso a varios templos religiosos”, contextualizaba El Litoral.
Se agregaba además parte de su “maratónica gira por diez ciudades, entrevistará al presidente de la República, a sindicalistas, empresarios y políticos, pronunciará 16 discursos y oficiará una media docena de misas”.
Uno de los elementos que se destacaba en la edición impresa de aquel 6 de abril de 1987 fue que se trataba de la primera vez desde que Pedro fundara la Iglesia que el papa estaría ausente del Vaticano el Domingo de Ramos.
A su vez, la cuestión de seguridad también resultaba de valor en el texto: “Demandará la clausura total o parcial de 11 aeropuertos, paralizará las tareas de la administración pública nacional y provinciales y requerirá el montaje de un gigantesco operativo de seguridad que no tiene precedentes en el país”.
El primero de sus destinos sería Córdoba, donde se esperaba un importante operativo: “Un cordón de seguridad que afectará a 4.000 hombres fue dispuesto en coordinación por las policías Provincial y Federal, a raíz de la visita de Juan Pablo II a esta capital, desde mañana hasta el miércoles”.
“Si bien el Papa viene con su guardia suiza y la policía del Vaticano, también se dispuso la guardia presidencial para este acontecimiento. Por su parte, la Municipalidad colaborará con todos los servicios públicos y se han instalado puestos de emergencia en todas las zonas recorridas por Juan Pablo II”, agregaba El Litoral.
Tres días después, el 9 de abril de 1987, llegaría a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde ofició una misa para más de 100 mil personas en el aeropuerto. El 11 de abril sería el turno de Rosario, con el Monumento Nacional a la Bandera como punto de encuentro ante más de 300 mil personas.
Viaje de León XIV a Argentina
A casi un año de la elección de Robert Prevost como sucesor de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, en el Vaticano, crecen las especulaciones sobre una visita del actual papa a Argentina durante el tramo final de 2026.
En junio de 2025 se realizó una invitación formal por parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la cual fue replicada por la propia Cancillería a cargo de Pablo Quirno en febrero de este año.
El objetivo del gobierno argentino es concretar esta visita durante el corriente año. La agenda de León XIV es el principal punto a observar.
De momento, sus viajes confirmados son a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial entre el 13 y 26 de abril; a España entre el 2 y 6 de junio; y un anuncio informal de posible visita a Perú luego de las elecciones regionales del mes de octubre. Allí se podría abrir una ventana en el calendario para Argentina.