Un día como hoy

A 39 años de la última visita de un papa a Argentina, ¿cuándo podría arribar León XIV?

El 6 de abril de 1987 se registró la llegada de Juan Pablo II al país por segunda vez en la década. Desde entonces, y con Francisco de por medio, no regresó un Sumo Pontífice. Así lo contaba El Litoral.